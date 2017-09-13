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İki yıldır toplanamayan IKBY Meclisi yarın açılacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) siyasi krizden dolayı iki yıldır toplanamayan meclisin referandum tartışmaları gölgesinde yarın açılacağı bildirildi.

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IKBY Meclisi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, parlamentonun yarın açılıp normal oturumunu düzenlemesi için milletvekillerinden yeterli imzanın toplandığı ifade edildi.
 
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Politbüro Sorumlusu Mela Bahtiyar, dün yaptığı basın toplantısında, meclisin faaliyete geçmesi hususunda Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve bölgede muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ile prensipte anlaşmaya vardıklarını söylemişti.
 
Bahtiyar, meclisin faaliyete geçmesi için KDP ile 7 maddelik bir anlaşma imzaladıklarını belirtmişti. Goranlı yetkililer ise söz konusu anlaşmayı kabul edip etmediklerine dair henüz açıklama yapmadı.
 
Goran Hareketi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan referandumun zamanlamasına ve meclis çatısı altında görüşülmeden böyle bir karar alınmasına karşı tavrıyla biliniyor.
 
Referandum yanlısı Kürt siyasi partilerin, Irak meclisi tarafından da reddedilen referanduma yasal bir statü kazandırma amacıyla çözümü bölgesel meclisi açmakta bulduğu ifade ediliyor.
 
IKBY Yüksek Referandum Heyeti, geçen pazar günü IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, meclisin 14 Eylül'de açılması kararı alındığını bildirmişti.
 
IKBY'deki siyasi krizin nedeni
 
IKBY'deki Süleymaniye merkezli Goran Hareketi, başkanlık süresi dolan Barzani'nin görev süresinin uzatılmasına karşı çıkarak Süleymaniye kentinde kitlesel gösteriler düzenlemişti.
 
Söz konusu gösterilerde KDP binalarının hedef alınması üzerine 12 Ekim 2015'te IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin kararıyla hükümette görev alan Goran Hareketi'nden bakanlar ve Meclis Başkanı Yusuf Muhammed görevinden azledilmişti.
 
Bu gelişmenin ardından söz konusu bakanlar ile Muhammed'in Erbil'e girişine izin verilmemiş ve siyasi kriz giderek derinleşmişti.

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