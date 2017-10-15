İkinci 'Banker Bilo' vakası: 97 kişi boş bir arazide yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ şehirlerarası otobüs terminalinin yakınlarındaki bir alanda grup halinde yabancı uyruklu şahısları gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, İstanbul’a gitmeye çalışan ve izin belgeleri olmayan 70 Afganistan ve 27 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 97 şahsı gözaltına aldı.

İnsan tacirlerinin, İstanbul'a götüreceğiz diye Van'dan aldıkları 97 kişiyi Elazığ'da bıraktıkları ortaya çıktı. Şahıslar, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

4 gün öncede yine Van'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan 130 Afganistan ve Pakistan uyruklu şahıslar Elazığ'a yakalanmıştı. Her iki olayda 'Banker Bilo' filmini akla getirdi. Filmde, Şener Şen'in canlandırdığı 'Maho' karakteri, köylüleri Almanya yerine, İstanbul'a bırakmıştı.