İkinci üniversite hem de sınavsız

Kariyerlerini ilerletmek, hayata farklı bir pencereden bakmak ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakalamak isteyenler için 5 Eylül Salı günü başlayan ve devam eden kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi Açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin, Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere internetten başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekleri belirtildi.

Açıklamada, “Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere, lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecek.

KAYITLAR İNTERNETTEN

İnternet başvuru işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresinden yapılabilecek. Belirlenen tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar, 18 Eylül Pazartesi günü bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilecek. İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramayacak.

Adaylar, internet başvuru ve kayıt kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kaydolabilecek” ifadelerine yer verildi.