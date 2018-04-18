İkitelli'de dört katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor
İkitelli'de dört katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- AA
Alınan bilgiye göre, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuluyor. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalışıyor.
Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.