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İkitelli'de dört katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor

İkitelli'de dört katlı iş yerinin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alınan bilgiye göre, Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 4 katlı iş yerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahalede bulunuluyor. İtfaiye ekipleri yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önlemeye çalışıyor.

Bu arada, müdahale sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

 

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