Küçükçekmece'de midibüs devrildi: 3 yaralı
Küçükçekmece'de midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bahariye Caddesi'nden İkitelli istikametine giden Necdet Mecit Aşçı idaresindeki 34 RV 1926 plakalı midibüs, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, midibüsteki ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda önlem alan polis ekipleri, trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı. Devrilen midibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından, trafik akışı normale döndü.
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