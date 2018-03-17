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İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı

İl Müftüleri İstişare Toplantısı sonuç bildirgesinde, 'Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan bazı fıkhi hükümleri değişen şartlara göre güncellemek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir.' ifadesine yer verildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığınca Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde, "Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkhi hükümleri değişen şartlara göre güncellemek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir. Aslında bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve vahyin ışığında hayata rehberlik etmek demektir." ifadesine yer verildi.
 
Bildirgede, "Allah'ın insanlığa emaneti olan çocuklar, vicdan ve merhamet söz konusu olduğunda toplumun en hassas terazileridir. Çocuk ihmal ve istismarı, dinle, akılla, vicdanla ve ahlakla asla bağdaşmayan, insanlık dışı bir tutumdur. Bilhassa kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden erken yaşta ve zorla evlendirilmesi kabul edilemez." denildi.

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