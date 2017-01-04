İlaç fabrikasında 6 işçi zehirlendi

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait ilaç fabrikasında bugün saat 14.00 sıralarında iddiaya göre tesislerde yanlış iki maddenin karıştırılması sonucu salınan gazdan 6 işçi zehirlendi. Fabrika yöneticilerin haber vermesi üzerine tesislere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tesislerde gerekli önlemler alınırken, zehirlenenlerden 2 kişi Çorlu Devlet Hastanesi, 4'ü ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çerkezköy Devlet Hastanesi acil servis girişi şeritle ikiye ayrılırken, zehirlenen dört kişi kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeler arındırma ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.