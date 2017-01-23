İlaç stoklayana af yok
20 Şubat’ta yapılacak zam öncesi bazı depoların ilaç stoğu yaptıkları iddialarına sert çıkan Sağlık Bakanı Akdağ “İlacın vatandaşa ulaşmasını engelleyeni en ağır biçimde cezalandırırız” dedi.
İlaçlara 20 Şubat tarihinde yapılacak zam öncesi firmaların ve depoların piyasaya ilaç vermekten kaçınarak stokçuluğa başladığı, bunun da ilaç bulamayan hastaları mağdur ettiği iddia edilmişti. Vatandaşlar, antibiyotikler, ağrı ke siciler ve tansiyon ilaçlarının yanı sıra hayati önem taşıyan kanser ilaçlarını da temin edemediğinden şikayetçi olmuştu.
KONU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, piyasadaki ilaçların yüzde 90’a yakınının ithal olduğunu ve bu nedenle hastaların her 10 ilaçtan 9’una ulaşamadığını belirterek, devlete çağrı yapmasının ardından konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ “Hiç kimseye bu konuda müsamaha etmeyiz”dedi.
Bakan Akdağ, “İster fabrikalar ister ithalatçılar ister depocular ister eczacılar, kim ilacın vatandaşa ulaşmasına mani olucu, stok yapıcı bir tavır içine girerse en ağır biçimde cezalandırırız. Sektörün böyle bir şey yapacağını genelde hiç düşünmüyoruz. Tevessül edenler varsa da çok yakından takip ediyoruz. Elimizde gerekli araçlar, mevzuat var” ifadelerini kullandı.
NADİR TARAMA ÜCRETSİZ OLACAK
SAĞLIK Bakanlığı’nın aldığı yeni karara göre görülme sıklığı az hastalıkların ya da kanser vakalarının kimi genetik incelemelerinde kullanılan “nadir testler” için artık vatandaş hiçbir şekilde para ödemeyecek. Bu testlerin ücreti, devlet tarafından karşılanacak.
5 DAKİKADA ANTİBİYOTİK TESTİ
Akılcı Antibiyotik Kullanımı Lansman Toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aile, çocuk, kulak burun boğaz ve acil servis hekimlerine beta mikrobunu 5 dakikada saptayabilecekleri bir test temin ettiklerini belirterek, “Bu test sonucunda beta çıkarsa antibiyotik kullanmak lazım, değilse o zaman antibiyotik kullanmaya gerek yok. Hızlı test ve yönlendirici bilgisayar programına rağmen uygunsuz antibiyotik kullanımını devam ettiren hekimlerimizi tekrar eğitime alacağız” dedi. Türkiye’de antibiyotiklerin çoğu zaman gereksiz biçimde kullanıldığının altını çizen Akdağ, “Gereksiz kullanım nedeniyle bakterilerin antibiyotiklere direnç göstermesi bakımından OECD ülkeleri arasında en kötü durumdayız. Antibiyotiklere yılda 1 milyar Türk lirası civarında bir ödeme yapıyoruz ama burada önemli olan vatandaşımızın sağlığı” dedi.
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