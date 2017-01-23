İlaç stoklayana af yok

İlaçlara 20 Şubat tarihinde yapılacak zam öncesi firmaların ve depoların piyasaya ilaç vermekten kaçınarak stokçuluğa başladığı, bunun da ilaç bulamayan hastaları mağdur ettiği iddia edilmişti. Vatandaşlar, antibiyotikler, ağrı ke siciler ve tansiyon ilaçlarının yanı sıra hayati önem taşıyan kanser ilaçlarını da temin edemediğinden şikayetçi olmuştu.

KONU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreteri Serdar Göksan, piyasadaki ilaçların yüzde 90’a yakınının ithal olduğunu ve bu nedenle hastaların her 10 ilaçtan 9’una ulaşamadığını belirterek, devlete çağrı yapmasının ardından konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ “Hiç kimseye bu konuda müsamaha etmeyiz”dedi.

Bakan Akdağ, “İster fabrikalar ister ithalatçılar ister depocular ister eczacılar, kim ilacın vatandaşa ulaşmasına mani olucu, stok yapıcı bir tavır içine girerse en ağır biçimde cezalandırırız. Sektörün böyle bir şey yapacağını genelde hiç düşünmüyoruz. Tevessül edenler varsa da çok yakından takip ediyoruz. Elimizde gerekli araçlar, mevzuat var” ifadelerini kullandı.

NADİR TARAMA ÜCRETSİZ OLACAK SAĞLIK Bakanlığı’nın aldığı yeni karara göre görülme sıklığı az hastalıkların ya da kanser vakalarının kimi genetik incelemelerinde kullanılan “nadir testler” için artık vatandaş hiçbir şekilde para ödemeyecek. Bu testlerin ücreti, devlet tarafından karşılanacak.