İlahiyat mezunlarına KHK müjdesi

Danıştay'ın ilahiyat fakültesi mezunlarına yönelik kararının ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız" açıklaması yapmıştı.

KHK’da yer alan geçici 14. madde ile “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder" düzenlemesi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmasının önünde engel kalmadığı belirtildi. Açıklamada, “Böylece ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştır" denildi. (İHA)