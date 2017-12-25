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İlber Ortaylı yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

'Yılın Fotoğrafları' oylaması için AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları incelen Prof. Dr. Ortaylı, 'haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerinde toplam 3 oy kullandı.

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Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları incelen Prof. Dr. Ortaylı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 3 oy kullandı.

Prof. Dr. Ortaylı, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde vatani görevini yapan "Mehmetçik'in bayram namazı" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" ketegorisinde ise yine Özkan Bilgin'in "Van kedilerine takip" başlıklı fotoğrafını seçen Ortaylı, "spor" kategorisindeki tercihini Sercan Küçükşahin'in "Atlı okçuluk gösterisi" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Prof. Dr. Ortaylı, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, özellikle "haber" ve "yaşam" kategorilerinin hayatın içinden kareler olduğunu ve bu kategorilerdeki fotoğrafları güzel bulduğunu ifade ederek, "Hayat için seçiyoruz." dedi.

 

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