İlgezdi, 13 milyon TL tutarındaki mal varlığının kaynağını açıklayamadı

Milyonlarca liralık yolsuzluk iddialarında adı geçen ve İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye mahkemeden koruma zırhı geldi. İlgezdi ile birlikte iki işadamı ve belediye yetkililerinin yargılandığı davada mahkeme hâkimi, İlgezdi'nin talebi üzerine yayın yasağı getirdi.

Sabah'ın haberine göre: Battal İlgezdi'nin, "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ve "Haksız mal edinme ve gizleme" suçundan, iki işadamı ve üç belediye yetkilisinin ise "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan yargılandığı davaya dün Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Battal İlgezdi, hasta olduğunu belirtir raporu gerekçe göstererek duruşmaya katılmazken, avukatı Ali Diren hazır bulundu. Avukat Diren, müvekkil ve çocuğunun kişilik haklarının korunması yönünden yargılamanın kapalı olarak yapılmasını ve yayın yasağı konulmasını talep etti.

'ZORLA' GETİRME KARARI

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, "CMK'nın 182/2 maddesinde genel ahlak veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerektirdiği durumlarda duruşmanın bir kısmı veya tamamının kapalı yapılacağı hükmü bulunduğu, ancak dava konusu olay ve eylemler itibariyle bu koşulların bulunduğu anlaşıldığından, yargılamanın kapalı yapılması yolundaki istemin reddine, ancak sanığın belediye başkanı sıfatıyla hakkında bazı yayın organlarında yayınlar yapıldığı, bu yayınların dava konusu ile ilgili bulunduğu ve bu aşamada duruşma içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanmasının yasaklanmasına" karar verdi.

Duruşmada söz alan avukatı, Battal İlgezdi'nin bir sonraki celsede hazır olacağını belirterek, "Sanık hakkında iddianameye konu mal varlığı ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilmiş takipsizlik kararları vardır, bunları sunacağız veya celbini isteyeceğiz" dedi. Sanıklar Battal İlgezdi ve Mehmet Ali Uzunlar'ın mazeretlerini kabul eden hâkim, diğer sanıklar işadamı Uğur Atalay, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde vekaleten müdürlük yapan İrfan Birinci ve Ataşehir Belediyesi Meclis üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu'nun bir sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine, tüm sanıkların ifadelerinin alınmalarına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen Battal İlgezdi'nin yolsuzluk skandallarına bu son kararla birlikte mahkeme zırhı gelmiş oldu.

12 YILA KADAR HAPİS

İddianamede, Battal İlgezdi'nin 12 yıla kadar, işadamları Uğur Atalay, Mehmet Ali Uzunlar, Ataşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vekil müdürü İrfan Birinci, Park ve Bahçeler Müdürlüğü kontrol şefi Nilay Erkek Karaosmanoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Cemal Zafer Nuhoğlu'nun ise 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

NEREDEN BULDUĞUNU AÇIKLAYAMADI

Battal İlgezdi ve eşi CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iki yıl önce yolsuzluk ve haksız mal edinme iddiaları üzerine, Anadolu Adliyesi'ne giderek kendileri, küçük kızları T.N.İ ve haberi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede, Battal İlgezdi'nin, 2009-2015 yılları arasında kendisi ve ikinci kişiler tarafından hesaplarına yatırılan 2 milyon 548 bin 857 lira, 2 milyon 714 bin dolar ve 23 bin euroyu mal varlığında belirtmediği (toplamda 13 milyon TL) bu tutarların kaynağını açıklayamadığı, bunun da haksız mal edinme olarak değerlendirildiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Battal İlgezdi'nin kızı T.N.İ. adına kayıtlı, Ataşehir Küçükbakkalköy ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki iki adet gayrimenkulün parasal kaynağının tespit edilemediği ifade edildi. İddianamede ayrıca, Buz İnşaat Taah. San. Tic. A.Ş.'ye ihaleyle yaptırılan Erguvan Barış Parkı işinde belediyenin zarara uğratıldığı kaydedildi.