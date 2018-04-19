İlham Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacak
İlham Aliyev seçimlerden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacak
Ziyaret 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Böylelikle İlham Aliyev, 11 Nisan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferinden sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye yapacak. Ziyaret esnasında Azerbaycanı Cumhurbaşkanı Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la bir araya gelecek.
(Haber 7)
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