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İlhan Mansız Survivor 2017'ye geri dönecek mi?

'Survivor 2017' yarışmasında geçtiğimiz günlerde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İlhan Mansız'dan haber geldi. Mansız Survivor'a geri dönecek mi? Twitter'dan duyuruldu.

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Ünlüler takımında mücadele eden İlhan Mansız, pazartesi günü Oyun öncesi rahatsızlanmış, arkadaşları hemen doktora haber vermişti. İlk tedavisi adada yapılan eski milli futbolcu, ağırlarının devam etmesi üzerine tekneyle hastaneye kaldırılmıştı.
 
İlhan Mansız hayranları, başarılı yarışmasının sağlık durumunu ve 'Survivor'a devam edip edemeyeceğini merak ediyordu. Beklenen açıklama sosyal medyadan yapıldı.
 
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği 'Survivor 2017'nin resmi Twitter hesabından, "Ödül oyununu kim kazanacak? İlhan Mansız'ın geri dönüşüyle Ünlüler nasıl bi performans sergileyecek?" mesajı yayımlandı.

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