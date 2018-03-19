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İlk 2 uçağın Haziran 2018’de teslim alınması planlanıyor

Lockheed Martın firması tarafından üretimi yapılan ve Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülkenin bir araya gelerek geliştirdiği F-35 taarruz uçaklarının ilk ikisinin Haziran 2018’de teslim alınması planlanıyor.

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Türkiye 30’u kesinleşen 100 uçak siparişi vermiş durumda. Türkiye’nin verdiği siparişlerin uçakların F-35B sınıfı STOVL özeliğine sahip olacağı biliniyor. STOVL uçakları uzun bir piste ihtiyaç duymadan kısa mesafede kalkabiliyor ve dikey iniş gerçekleştirebiliyor. Uçaklar ise Türkiye Hava Kuvvetlerinde hali hazırda hizmet veren F-16 pilotlarının 6 haftalık bir eğitimle kullanabilecek.
 
DİKEY İNİP KALKABİLME ÖZELLİĞİ VAR
Yeni nesil F-35 Taarruz Uçakları dikey inip kalkabilme özellikleri sayesinde 2021 yılında hizmete girmesi planlanan ve inşası Tuzla Sedef Tersanesi’nde devam eden çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’da da kullanılabilecek.
 
F-35 projesine katılan Türk firmalarının kazançlarının 12 milyar dolar olması beklenirken katılan firmalar ve alanları ise alfabetik sıraya göre şu şekilde.
 
- Alp Havacılık - Gövde yapısı ve iniş takımları
 
- Aselsan- Elektronik optik hedefleme sistemleri ve hava müdahale kontrolleri
 
- Ayesas - Füze uzaktan kumanda ara yüzü ve panoramik kokpit görüntüleme sistemi
 
- Fokker Elmo - F-35’lerin elektrik kablolama ve iç bağlantı sistemleri
 
- Havelsan - F-35 Eğitim sistemleri
 
- Kale Havacılık - Gövde yapısı ve bağlantıları ile iniş takımları kilitleme sistemi
 
- MİKES - Çeşitli parçalar
 
- Roketsan ve TUBİTAK - SAGE- F-35 ler tarafından taşınacak SOM-J Füzelerinin geliştirilmesi
 
- TAI - üretim malzemeleri, gövde kaplamaları, havadan karaya sistemlerin entegrasyonu

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