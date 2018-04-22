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İlk 3,5 ayda Türkiye'de 29 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ' 2018'in ilk 3,5 ayı içerisinde 29 üst düzey terörist Türkiye içerisinde etkisiz hale getirildi' dedi.

  • DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Maltepe Trabzonlular Derneği binasının açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, "Önemli bir zaman diliminden geçiyoruz. Çok önemli bir zaman dilimi. Etrafımızdaki ateş, yangın çok net bir şekilde ortada. Ama onun ötesinde dünyada da anlamlandıramadığımız, aslında kendilerine değer olarak nitelendirdikleri ama bu değerlerini de kendilerine çok yakıştıramadığımız bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Uzun zamandan beri Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyen, kendi öz güvenini yakalamasını istemeyen, kendisini bulmasını istemeyen ve bu yaşadığımız coğrafya içerisinde doğruyu, hakkı, hakikati, geleceği kendi elleriyle tutmasını istemeyen bir süreçle karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Bu çok net ve açık. Seçim yapılır, dış dünyadan müdahale edilmeye çalışılır. Eser yaparız, bunun yapılmaması için gerekli bütün organizasyonlar ortaya konulur" ifadesini kullandı. 
 
"BU BÜYÜK BİR İRADEDİR"
 
Bakan Süleyman Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:
 
"Terörle mücadelede 2017'de kırmızı listeden 1 kişi, mavi listeden 3 kişi, yeşil listeden 9 kişi, turuncu listeden 5 kişi, gri listeden 44 kişi beyaz listeden 1 olmak üzere toplam 63 terörist etsiz hale getirdi. Ama biz 2018'e daha hızlı başladık. Bu kırmızı listeden daha öncelerde çok adam etkisiz hale getirilemedi. Bu kararlılık milletin kararlılığıdır, milletin iradesidir. Millet bu talimatı verdiği için bu gerçekleşiyor. 2018'in ilk 3,5 ayı içerisinde 4 kırmızı listeden, 4 mavi listeden, 3 yeşil listeden, 2 turuncu listeden, gri listeden 9, beyaz listeden de 7 olmak üzere toplam 29 üst düzey terörist Türkiye içerisinde etkisiz hale getirildi. Bu büyük bir iradedir"
 
"NASIL AFRİN'E GİRMEYECEK MİŞİZ?"
 
Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bakan Soylu, "Afrin'e girmeyin diye söyleyenlere karşı; nasıl Afrine'e girmeyecek mişiz? Sınırların hemen ötesinden senin ülkenin birliğine, beraberliğine, büyümesine, zenginleşmesine, özgürleşmesine birilerinin desteğiyle müdahale edenlere karşı biz ne yapacağız yani; sınırlarımızın içerisinde gelin istediğinizi yapın mi diyeceğiz, yoksa gireceğiz kafalarına binecek miyiz" diye konuştu. 

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