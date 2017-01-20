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İstanbul İl Başkanı Selim Temurci: Saldırganlarla ilgili 2 kişi olduğu söyleniyor, ilk bulgular DHKP-C yönünde

İstanbul İl Başkanı Temurci, AK Parti binasına saldırı girişimi hakkında açıklama yaptı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci yaptığı açıklamada 'Rabbim hepimizi bu tür tehlikelerden korusun. Terörün kökünü kazıyacağız. Şu anda 15. maddemiz oylanıyor inşallah en kısa sürede inşallah milletimiz bu odaklara en kısa sürede referandumda cevabı verecektir. Saldırganlarla ilgili 2 kişi olduğu söyleniyor. İlk bulgular DHKP-C yönünde. Bunlar zaman zaman bu tür eylemlerde bulundular. Terör olayları FETÖ bırakıyor PKK alıyor PKK bırakıyor DHKP-C başlıyor. Bunlar hep aynı yerden emir alan örgütler. Emniyetimiz titizlikle çalışıyor kendilerini tebrik ediyorum.

Burada sadece işin benzerliğini söyleriz. Ama sonuçta iki saldırının da DHKP-C olduğuna yönelik ciddi bulgular var.

 

 

 

 

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