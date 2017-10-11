İlk keşif çalışmalarına İdlib ile Afrin arasında başlayacan Türk askeri 14 ayrı gözlem noktası tespit etmeye çalışıyor

Özel Kuvvetler timi çalışmada önceliği coğrafi koşullara veriyor. Türk birliğinin geçiş yapacağı arazi koşullarının askeri intikal için uygunluğuna bakılıyor. Bu kapsamda güzergâhın ‘tuzaklanma’ ihtimali değerlendiriliyor, geçişte nerelerin güvenli, nerelerin güvensiz olduğu tespit ediliyor. Tehlike arzeden bölgeler sadece Özel Kuvvetler’in anlayacağı şekilde işaretleniyor. İntikal sırasında coğrafi koşulların hangi bölgelerde ‘tepeden gözlem’ yapmaya uygun olduğu da belirleniyor.

Hürriyet'in haberine göre: Keşif timi bu çalışmaları sırasında hem yerel güçler hem de halkla daha yakın ilişki kuruyor. Yerel kaynaklardan istihbarat toplanırken, istihbarat kaynağının güvenirliği, değişik taktiksel sorularla belirlenmeye çalışılıyor. Tim, istihbarat kaynaklarını seçerken bölgede yaşayan halkın psikolojisi ile yerel davranış kurallarını dikkate alıyor.

‘MÜTEAKİP FAALİYET’LE GİRİŞ

Yetkililer, keşif yapma süresinin bölgenin koşullarına ve yerel halkla kurulan irtibattan elde edilen sonuçlara göre değişebileceğini söylediler. Bir yetkili, “Keşif birkaç gün de sürer, birkaç hafta da” dedi.

Keşif timi çalışmalarını tamamlayıp geçiş yapılacak güzergâhla ilgili olumlu raporunu verdikten sonra ‘müteakip faaliyete’ geçilecek. Böylece Türk askeri İdlib bölgesinin batısından giriş yaparak keşif timinin belirlediği noktalara yerleşmeye başlayacak.

Timin karada keşif çalışmaları sürerken, havada da bir insansız hava aracı (İHA) çalışmaları yakından takip etti. İHA’nın havadaki güzergâhının terör örgütü PYD’nin elinde bulunan Afrin bölgesini çevreleyecek şekilde Reyhanlı-Akbez-Kocabeyli-Dölek-Dabık-Marea-Nubl-Darta İzzah- Al Dana olması dikkat çekti. PYD/YPG’nin hareketliliğini izleyen İHA, terör örgütünün İdlib’in yanı sıra Azez bölgesine yönelik bir saldırı hazırlığı yapıp yapmadığını anlamak için de bilgiler topladı.

ÖZEL KONTEYNER

Hatay-Reyhanlı hattına askeri sevkıyat dün de devam etti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden zırhlı ve paletli araçlar ile Fırtına obüsleri sınıra kaydırıldı. Sınır hattına, askeri ihtiyaçlara için özel bölümlere sahip karakollara yerleştirilmek üzere konteynerler de gönderildi.