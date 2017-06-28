TSK’nın İdlib’teki üs bölgesi görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın geçtiğimiz günlerde "İdlib'e Türk ve Rus askeri konuşlanabilir" açıklamasının ardından gözler yeniden Suriye'nin İdlib kentine çevrildi. Hem Suriye Rejimi hem Rusya hem ABD hem de Türkiye için hayati öneme sahip bölgede kritik noktalar gezildi. Türk askerinin İdlib'e girmesi halinde askeri üssün inşa edileceği Cebel-i Şeyh Dağı'nı fotoğraflandı. Çatışmasızlık bölgeleri uygulamasının ardından sessizliğe bürünen İdlib'de savaşın izlerini görmek hala mümkün. Yerle bir edilmiş evler, Rusya ve Esad rejimlerince havadan vurulmuş hastaneler el değmeden duruyor. Halep'ten tahliye edilen muhaliflerle birlikte nüfusu 100 bin sınırına dayanan İdlib'in kontrolünü 2017'nin başından beri diğer farklı grupların birleşmesiyle oluşan 'Heyet Tahrir Şam' (Şam'ı Özgürleştirme Heyeti) elinde tutuyor.

İdlib'de diğer önemli bir güç dengesi ise Ahrar Eş Şam örgütü birçok noktanın kontrolünü elinde bulunduruyor. Ahrar Eş Şam'ın kısa süre önce Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) üç renkli bayrağını benimsediğini açıklamıştı. İdlib'de yaşayanların büyük kısmı, güvenliği sağlamak ve terörü püskürtmek için Türk askerinin kente gelmesine sıcak bakıyor. Türkiye, bölgede demokratik bir yönetim kurulmasını ve İdlib'de bulunan tüm grupların ÖSO bayrağı altında birleşmesini istiyor.

YPG/PKK'YA GEÇİT YOK

Temmuz başında yapılması planlanan Suriye barış görüşmelerinde yeni turun ardından Türkiye, Suriye'nin en yüksek ikinci dağı olan Cebel-i Şeyh Dağı'na üst kurmaya başlayacak. Mehmetçik, İdlib'e girince Hama, Şam, Humus ve Halep'ten gelenlerle nüfusu 2 milyonu aşan İdlib ve çevresinin güvenliğinden sorumlu olacak. PKK/PYD'nin Akdeniz'e açılma hayali de suya düşmüş olacak.

Suriye'nin en yüksek ikinci dağı olan Cebel-i Şeyh Dağı terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Afrin'in tam karşısında yer alırken diğer yandan da İdlib, Sarmada, Al-Dana bölgelerine hâkim bir konumda bulunuyor.

TÜRKİYE AFRİN'DE YPG'Yİ VURDU

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin kırsalındaki terör örgütü YPG'nin mevzilerini dün akşam obüs toplarıyla bombaladı. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PYD/ YPG bölgesinden Türkiye tarafına Doçka makineli tüfekleriyle bir süre yoğun atış yapıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk topçusu açılan ateşe misliyle karşılık verdi. Saat 22:30 sularında başlayan bombardımanda, 20'den fazla top atışının gerçekleştirildiği öğrenildi. Askeri kaynaklar, Türkiye'nin angajman kuralları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkı doğrultusunda PYD/YPG mevzilerinin vurulduğunu, böyle devam ederse yine misliyle karşılık verileceğini söyledi.(Sabah)