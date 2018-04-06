İlk lüks uzay oteli 2022 yılında açılıyor

Orion Span şirketinin kurucu Frank Bunger, Kaliforniya’nın San Jose şehrinde düzenlenen Space 2.0 konferansı sırasında uzaya inşa edilecek ilk lüks otel Aurora Station hakkında açıklamalarda bulundu.

Bunger'in açıklamalarına göre Aurora Station’da 2’si astronot, 4’ü turist olmak üzere toplam 6 kişilik konaklama imkanı olacak. Misafirler 12 gün boyunca bu lüks otelde konaklayabilecekler. Bunger, Auroro Station’da 12 günlük bir konaklamanın 9,5 milyon dolardan başlayacağını söyledi. Bu neredeyse Türkiye maliyeti ile 38 milyon dolar yapıyor.

Şimdiden bu lüks otelde ön kayıt yaptırmak isteyenler Orion Span'ın sitesine girerek 80 bin dolar ön ödeme ile sıraya girmeye hak kazanıyorlar. Otele gidecek insanlara şirket tarafından 3 ay özel eğitim verilecek. Otelin sunacağı en büyük ayrıcalık, eşsiz dünya manzarası olacak. Bununla birlikte misafirler uzayda bitki yetiştirme çalışmalarına da katılabilecekler.

Bunun dışında Bunger, dünya yörüngesinde uzun vadeli sürdürülebilir bir insan alanı yaratmak istiyor. Orion Span yer aldığı çok sayıda şirket ile (Axiom Uzay, Bigelow Aeospace) çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde dünya yörüngesine bu lüks oteli kurabilmek adına özel müşterileri için özel araçlarda geliştirmeyi planlıyor.

Aurora Station’ın 2022’de ziyaretçilerine kapılarını açması bekleniyor.

(Milliyet)