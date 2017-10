İlk yüz nakilli Uğur Acar'a 'cinayet' davasından beraat

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar ve 2 arkadaşı, 2 yıl önce yanarak yaşamını yitiren Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili haklarında 'kasten adam öldürmek' suçundan açılan davadan beraat etti.

DHA'nın haberine göre, 2 yıl önce meydana gelen olayda Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, 2 arkadaşı ve Ramazan Kaya birklikte alkol aldıktan sonra Ramazan Kaya yönetimindeki otomobille yola çıktı. Bu sırada otomobil stop etti. İddiaya göre 'bu arabayı yakacağım' deyip otomobile benzin döken Ramazan Kaya, daha sonra sigara yakmak için çakmağı çakınca kendisi alev alarak yaşamını yitirdi.

Ramazan Kaya'nın ölümüyle ilgili Uğur Acar ve diğer 2 arkadaşı hakkında ömürboyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 29 Eylül günü Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9'uncu duruşmada, savcı Uğur Acar ve 2 arkadaşının beraatı yönünde mütalaa verdi. Ancak mahkeme heyeti, 10'uncu duruşmada karar vermek üzere celseyi erteledi. Bugün görülen 10'uncu duruşmada mahkeme, 3 sanığın da beraatına hükmetti.

'BERAATI BURUK SEVINÇLE KARŞILADIM'

10'uncu duruşma sonunda beraat eden Uğur Acar, yakın akrabası Ramazan Kaya'nın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, "Ancak bugünkü baraat kararına da sevindim" dedi. Acar, "Hakkımda dava açıldığının bile farkında değildim. Çünkü bu olay beni çok üzmüş, psikolojik travma yaşamama neden olmuştu. Çünkü olayda hayatını kaybeden Ramazan benim hem akrabam hem de can dostumdu. Her şeyimi küçük yaştan beri onunla paylaşırdım. Can dostumu ve dert ortağımı kaybetmiştim. Bu üzüntüleri yaşarken cinayetle suçlanmam üzüntümün katlanarak artmasına neden oldu. Neredeyse baraat kararını buruk bir sevinçle karşıladım diyebilirim. Ailesine ve benim de akrabam olan yakınlarına başsağlığı diliyorum. İstenmeyen bu olay hepimizi kahretti, çok üzgünüm" diye konuştu.