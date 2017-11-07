Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İlker Aycı'dan THY Uçuş Akademisi'ne ziyaret

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Aydın Çıldır Havalimanı'nda 2012'den itibaren faaliyet gösteren THY Uçuş Akademisi'ni (Turkish Airlines Flight Academy-TAFA) ziyaret etti.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin havacılık ve uçuş eğitimi tecrübesinden güç alarak, uluslararası kalite ve emniyet standartlarında pilotaj eğitimi ve destek hizmetlerini THY ve diğer havayollarına sunmak ve seçkin havayolu pilotları yetiştirmek amacıyla kurulan akademide, 33 uçuş öğretmeni, 2 teorik ders öğretmeni, 19 idari personel, 43 Teknik A.Ş. personeli görev yapıyor.

Akademiyi gezen ve bilgi alan Aycı, öğretmen, öğrenci ve personelle yaptığı sohbette, "Eğer biz dünyanın en iyi uçağını alıp getiriyorsak, dünyanın en iyi tedarikini yapıyorsak ve şu anda da dünyanın en büyük havalimanını inşa ediyorsak, THY de Avrupa'nın en büyük havayolu unvanını hak etmiş, dünyada da en iyiler arasında parmakla gösterilen bir havayolu şirketi ise o zaman bu itibara layık bir uçuş emniyeti sağlamakla da mükellefiz. Kokpitim de benim en iyiler arasında olmak mecburiyetindedir." değerlendirmesini yaptı.

Aycı ziyarette, THY Uçuş Akademisi Müdürü Kaptan Pilot Yusuf Tuzcu eğitmenliğinde eğitim uçuşu da gerçekleştirdi.

167 öğrenciye eğitim veriliyor

Akademi, bugüne kadar 482 pilot yetiştirdi ve burada halen 167 öğrenciye eğitim veriliyor. Kasım ayı içinde katılacak yeni filo ile öğrenci sayısının 191 olması planlanıyor.

Eğitimler, uçuş ve yer eğitimleri olarak veriliyor. Ortalama 210 saat uçuş, bin saat yer dersi eğitimi verilen akademide ders gören filolar, saat 08.30'da teorik bilgi derslerine başlıyor ve günde 6 saat ders görüyor.

Uçuş yapan filolar, gün doğumu ve gün batımı arasında sabah ve öğleden sonra iki grup olarak uçuyor.

Ana eğitim meydanı olan Çıldır'ın yanı sıra Çardak, Uşak, Isparta, Edremit, Dalaman, Milas-Bodrum, Çanakkale, Çorlu, Selçuk, Antalya ve İzmir Adnan Menderes meydanları da kullanılıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize uygulanan ambargolar sakalımızın traşı gibidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize uygulanan ambargolar sakalımızın traşı gibidir

Sahra Çölü'nün ortasında şaşırtıcı bir vaha

Sahra Çölü'nün ortasında şaşırtıcı bir vaha

Pes dedirten kareler

Pes dedirten kareler

Cesaret mi yoksa aptallık mı?

Cesaret mi yoksa aptallık mı?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA