İlker Aycı'dan THY Uçuş Akademisi'ne ziyaret

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, THY'nin havacılık ve uçuş eğitimi tecrübesinden güç alarak, uluslararası kalite ve emniyet standartlarında pilotaj eğitimi ve destek hizmetlerini THY ve diğer havayollarına sunmak ve seçkin havayolu pilotları yetiştirmek amacıyla kurulan akademide, 33 uçuş öğretmeni, 2 teorik ders öğretmeni, 19 idari personel, 43 Teknik A.Ş. personeli görev yapıyor.

Akademiyi gezen ve bilgi alan Aycı, öğretmen, öğrenci ve personelle yaptığı sohbette, "Eğer biz dünyanın en iyi uçağını alıp getiriyorsak, dünyanın en iyi tedarikini yapıyorsak ve şu anda da dünyanın en büyük havalimanını inşa ediyorsak, THY de Avrupa'nın en büyük havayolu unvanını hak etmiş, dünyada da en iyiler arasında parmakla gösterilen bir havayolu şirketi ise o zaman bu itibara layık bir uçuş emniyeti sağlamakla da mükellefiz. Kokpitim de benim en iyiler arasında olmak mecburiyetindedir." değerlendirmesini yaptı.

Aycı ziyarette, THY Uçuş Akademisi Müdürü Kaptan Pilot Yusuf Tuzcu eğitmenliğinde eğitim uçuşu da gerçekleştirdi.

167 öğrenciye eğitim veriliyor

Akademi, bugüne kadar 482 pilot yetiştirdi ve burada halen 167 öğrenciye eğitim veriliyor. Kasım ayı içinde katılacak yeni filo ile öğrenci sayısının 191 olması planlanıyor.

Eğitimler, uçuş ve yer eğitimleri olarak veriliyor. Ortalama 210 saat uçuş, bin saat yer dersi eğitimi verilen akademide ders gören filolar, saat 08.30'da teorik bilgi derslerine başlıyor ve günde 6 saat ders görüyor.

Uçuş yapan filolar, gün doğumu ve gün batımı arasında sabah ve öğleden sonra iki grup olarak uçuyor.

Ana eğitim meydanı olan Çıldır'ın yanı sıra Çardak, Uşak, Isparta, Edremit, Dalaman, Milas-Bodrum, Çanakkale, Çorlu, Selçuk, Antalya ve İzmir Adnan Menderes meydanları da kullanılıyor.