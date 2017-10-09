İlker Başbuğ'dan vize kararı yorumu: ABD hükümeti direkt Türk Milletini hedef almıştır İlker Başbuğ Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'ABD Hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez.' diye yazdı.