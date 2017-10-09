İlker Başbuğ'dan vize kararı yorumu: ABD hükümeti direkt Türk Milletini hedef almıştır
İlker Başbuğ Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'ABD Hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez.' diye yazdı.
- İHA
26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ABD'nin vize kararı sonrası 29 Ekim'de ABD'ye yapacağı ziyareti iptal etti.
İlker Başbuğ Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD Hükümeti aldığı vize kararı ile direk Türk Milletini hedef almıştır. Bu karar kabul edilemez.Bu kararı protesto etmek adına 29 Ekim'deki ABD gezimi iptal ediyorum." dedi.
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