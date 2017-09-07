İlkokul'da bir kişiyi öldüren servis çalışanı silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı İlkokul'da 1 kişinin öldüğü servis firması çalışanlarının silahlı çatışmasında arananlardan Eyüp A. silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı