İmam Hatiplere rağbet artıyor

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Halit Bekiroğlu, lise tercih dönemlerinde imam hatip liselerine ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız, aslında imam hatiplerle ilgili iyi bir tablo olduğunu çok rahat görebilirler. Geçen yıl yüzde 13 civarında olan imam hatip lise tercihleri, bugün itibarıyla yüzde 15. Önümüzdeki bu bir aydaki tercihler de dahil edildiğinde yaklaşık yüzde 16-17 gibi bir oranda imam hatip tercihlerini görmüş olacağız. Geçen yıla göre 2-3 puan daha fazla imam hatipler tercih edilmiş olacak." dedi.

Bekiroğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından basında yer alan "imam hatip liselerinin tercih edilmediği" yönündeki iddialarla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Lise tercih sonuçlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını dilediğini belirten Halit Bekiroğlu, bazı öğrencilerin tercihlerde istediği yerlere ulaşamamış olmasının bir moral bozukluğuna sebebiyet vermemesi gerektiğini ve velilerin de bu süreçte öğrencilere destek olmalarını istedi.

Tercih sürecinin henüz tamamlandığını ve ilerleyen günlerde tekrar ek tercih yapma hakkının olacağını kaydeden Bekiroğlu, "Önümüzdeki günlerde de ek tercihte bulunacak çocuklarımız, bu konuda da hem veliler hem çocuklarımız kendi yüzdelik dilimlerine, puanlarına bakarak, kendi şartlarına bakarak en sağlıklı tercihi yapmalılar. Yerleştirmelerde yaklaşık 1 milyon 100 bin öğrencimiz liseye geçmiş olacak. Bu okullardan, meslek liselerini, Anadolu liselerini, imam hatipleri tercih edenler oldu ve sağlıklı tercih yapamadığı için boşta kalan öğrencilerimiz de oldu. Bunların doğal süreç içerisinde önümüzdeki bir ay içerisinde yerleşmelerinin tamamen biteceğini görüyoruz." diye konuştu.

İmam hatip konusunda da istenilen seviyelere gelindiğini dile getiren Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda çok spekülatif şeyler söyleniyor ama vatandaşımız bu spekülatif söylemlerden öte geçen yıl durum neydi? Buna baktıklarında aslında imam hatiplerle ilgili iyi bir tablo olduğunu çok rahat görebilirler. Geçen yıl yüzde 13 civarında olan imam hatip lise tercihleri, bugün itibarıyla yüzde 15. Önümüzdeki bu bir aydaki tercihler de dahil edildiğinde yaklaşık yüzde 16-17 gibi bir oranda imam hatip tercihlerini görmüş olacağız. Geçen yıla göre 2-3 puan daha fazla imam hatipler tercih edilmiş olacak. Bu da Türkiye'nin sosyolojisine, gerçekliğine uygun bir artıştır. Ne çok abartılı bir artış ne de yerinde saymak ve geriye gitmektir. 2012'den itibaren, 'İmam hatipler artık daha kaliteli ve başarılı öğrencilerin tercih edeceği okullar haline gelecek' diyorduk ve nitekim gelmeye başladı. Sınavla yerleştirilen çocukların yüzde 23'ü imam hatipleri tercih etmişler. Bu da ayrıca sevindirici, sınavla yerleşen öğrenciler demek, Türkiye'de yüzde 10'a, 11'e giren öğrenciler demek. Bunların yüzde 23'nün de imam hatipleri tercih etmesi demek, imam hatiplerin artık tercih edildiğini, bu konudaki spekülasyonların da anlamsız olduğunu bize bir kez daha gösteriyor."

"İMAM HATİPLERİN, ÜZERİNE KOYARAK YOLUNA DEVAM ETTİĞİNİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜYORUZ"

ÖNDER Genel Başkanı Bekiroğlu, imam hatip meselesinin geçmişten beri siyasi bir mesele olarak konuşulduğunu, bunun bir eğitim ve gençlerin geleceği meselesi olarak konuşulması gerektiğini söyledi.

Bekiroğlu, sürekli imam hatiplerin başarısızlığı üzerinden haberler yapıldığına dikkati çekerek, "Ne zaman gençliğimize ve geleceğimize dair bir mevzu olsa konu imam hatip ve imam hatiplerin başarısızlığı meselesine kilitleniyor. Bu çok büyük bir haksızlık, en başta çocuklarımıza, ülkemize haksızlık. Bu konuda yapılan haberlerin çok büyük ölçüde spekülasyon olduğuna inanıyorum. Ancak yanlış bilgilendirilenler olabilir bize de düşen onları bilgilendirmek. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. İmam hatiplerin hem nitelik anlamında çok daha iyi olduğunu somut verilerle görüyoruz hem de bu yerleştirmelerde imam hatiplerin önemli bir gelişme göstererek, geçen yıla göre 2-3 puan üzerine koyarak yoluna devam ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kontenjan boşlukları meselesinin gündeme getirildiğini ifade eden Bekiroğlu, şöyle konuştu: