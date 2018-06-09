Resmi Gazete İmar barışı kayıt başvurusu ve sorgulaması İmar affı barışı nedir 2018 E Devlet başvuruları nasıl yapılır



İmar barışı affı nedir, kimleri kapsıyor, başvurusu nasıl yapılır? Başvuruları başlayan imar barışı mı, imar affı mı? soruların yanıtları merak edilirken imar affı barışı başvuru tarihi ve detaylar belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, İmar Barışı'nda 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabileceklerini, sürenin 31 Ekim'de sona ereceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yayınlanan imar barışı düzenlemesinin usül ve esaslarının belirleneceği "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik"le ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Türkiye'deki yapı stokunun %50'si imara aykırı yapı olarak kabul edilerek, 15 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İmar Barışı" ile 03/05/1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 16-Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar, kayıt bedelinin ödenmesi halinde "Yapı Kayıt Belgesi" verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar bakanlık tarafından hazırlanan "Yapı Kayıt Sistemi"ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir. Yapının bulunduğu arsanın, emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda %3, ticari kullanımlarda %5 oranında alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından, genel bütçe hesabına yatırılır. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren halk arasında İmar Affı diye söylenen, İmar Barışı düzenlemesinin ayrıntıları...







Vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanının esas alınacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvuruları vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden takip edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Cuma gününden itibaren vatandaşların hem başvurularını kabul edecek, hem de bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular 8 Haziran Cuma gününden başlayıp, 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek'' şeklinde konuştu.







Bakan Özhaseki, yapı kayıt belgesi bedeliyle ilgili olarak da, ''Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olarak hesaplanarak tahsil edilecek. Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler, deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşümdeki çalışmalarda kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih etmeleri halinde sıfır faizli kredi imkanı da sağlanacak'' diye bilgi verdi.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?



İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecek.



Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacak. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacak.



İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecek. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecek.



MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?



Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacak. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlara her türlü bilgi ve destekte bulunacak.



MÜRACAATLAR İÇİN SON TARİH NEDİR?



Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecek.



YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ NASIL HESAPLANACAK?



Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli; arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda ise yüzde 5 olacak şekilde hesaplanacaktır.



SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?



Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde kadar yatırılabilecek. Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecek.



ELDE EDİLEN GELİR NEREDE KULLANILACAK?



Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde,sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.







YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?



Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmayacak.





İMAR BARIŞI DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER



Maddenin tam metni şöyle:



MADDE 16- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



“GEÇİCİ MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/12/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Başvuruya konu'yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir.



Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde üç oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katma kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.



Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.



Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.



Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.



Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.



Birinci fıkrada belirtilen yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranır.



Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hâzineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.



Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.



Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.”



İmar barışı nedir?



Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya imar alınmış ama daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış planıdır. İmar barışı, vatandaşın yıllardır oturduğu yerlere meşruiyet kazandıracak bir düzenlemedir.



Hangi yapılar imar barışı kapsamına girecek?



31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsatlı ancak proje eklerine aykırı olan tüm yapıları kapsıyor. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır.



Ancak C-15'in altı olarak tanımlanan depreme dayanıksız binalar kapsam dışı kalacak.



İmar barışının vatandaşa ne yararı olacak?



İmar barışı kapsamında ruhsatsız ve iskânsız yapılar kayıt altına alınarak, iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek.



İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilinecek mi?



Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda konutlarda %6, ticari kullanımlarda %10 oranında kayıt bedeli alınır.









İmar barışı için ne zaman, nereye başvurulacak?



- İmar barışında son başvuru nedir?



İmar barışı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvurulabilecek. İmar barışı için son gün 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiş olup, bu tarihe kadar başvuru yapılabilecek.



Yapılan tespit sonucunda, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden %3 oranında kayıt bedeli alınacak. 100 metrekarelik bir ev için ödenecek tutar 2 bin 250 liradan başlayacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis işlemi için bedelin iki katı ödenecek.



- İmar barışı sonrası alınacak "Yapı Kayıt Belgesi" ne zamana kadar geçerli olacak?



Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.



- Bina, hazine arazisi üzerindeyse ne yapılacak?



Binanın, Hazine’ye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tahsis edilecek. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine, taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak.



Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilecek.



- Bina, belediye arazisi üzerindeyse ne yapılacak?



Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek koşuluyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır.



HANGİ YAPILAR, "YAPI KAYIT BELGESİ" ALAMAZLAR?



Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazine'ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.



- Depreme dayanıklı olmayan binalarda, "Yapı Kayıt Belgesi" alacaklar mı? Burada binaların elemesi nasıl olacak?



Mühendislik ve yapı denetim firmaları tarafından yapılan denetimde binanızın beton sınıfı eğer C-15 altındaysa imar affına dâhil olamayacaksınız. Onların tamamen yıkılması söz konusu olacaktır.



- Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir daireyi alan kişi bankadan konut kredisi çekebilecek mi?



Bu belge, o yapıyı yasallaştırdığı için bankaların daire sahibine konut kredisi vermesi önünde bir engel kalmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; mevcut binanın yürürlükteki imar mevzuatınla uyumlu olmasıdır.



- Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir daireyi satan alan kişi ileriki yıllarda mağduriyet yaşar mı?



Yapı Kayıt Belgesi alınmış dairelerin satılması durumunda alıcı kişiler bankalardan kredi kullanabileceklerdir. İmar barışının vatandaşı ilgilendiren en önemli kısmı da zaten budur. Vatandaş, yıllardır ticari bir mal olarak kullanamadığı dairesini veya dükkanını kredi sistemine sokabilecektir.



Bankalara gayrimenkullerini ipotek ettirerek, işletmelerine kredi alabileceklerdir. Yapı Kayıt Belgesi ile ruhsatsız olarak çalıştıkları gayrimenkullerine işletme ruhsatları alabileceklerdir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus "Yapı Kayıt Belgesi" bir imar hakkı getirmemektedir.



Yapı Kayıt Belgesi alınmış bir binanın yenilenmesi durumunda, yürürlükteki imar durumu hükümleri uygulanacağı için, mevcut olan imar mevzuatı hükümlerine aykırı olan bağımsız birimler yeniden inşa edilemeyeceği için hak kayıpları olacaktır.



Bir örnekle ifade etmek gerekirse, yürürlükteki imar mevzuatına göre, H: 12.50 metre olarak yapılması gereken bir binada;



Bodrum katta 2 adet daire, Zemin katta 2 adet daire, 1. Normal katta 2 adet daire, 2. normal katta 2 adet daire ve 3. normal katta 2 adet daire olmak üzere, 5 katta toplam 10 adet daire yapılma hakkı vardır.



Eğer bu bina, mevcut imar mevzuatları dikkate alınmadan yerel idarecilerin gözlerinden kaçmış vaziyette ruhsatsız veya ruhsatlı ve ruhsat eklerine aykırı olarak imar hakkı olmadığı halde 2 kat fazla kaçak kat yapılmış,10 daire yerine 14 dairelik bir bina yapılmış olsa dahi, imar barışıyla çerçevesinde,



geçmişte kaçak olarak adlandırılan bu bina, her kat için alınan "Yapı Kayıt Belgesi"yle yasal hale getirilecektir.



İstenirse bu binaya kat mülkiyeti de kurulacaktır. "Yapı Kayıt Belgesi" bir imar hakkı olmadığından,



Yasal hale getirilen bu bina yıkıldığında mevcut imar mevzuatına göre yeniden yapılacağından,

kaçak katlardan "Yapı Kayıt Belgesi"ne itibar ederek, daire satın alan kişiler mağduriyet yaşayacaklardır.



Bu maddenin uygulamasını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müşterek yürüteceklerdir.



Yapı Kayıt Belgesi ne zamana kadar geçerlidir?



Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.



Ödemeler nasıl yapılacak?

Düzenleme kapsamında Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak belirlendi.



Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri, ilgili belediyeden temin edilen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerleri esas alınarak hesaplanacak.



Buna göre, tarımsal amaçlı basit binalar için metrekareye 200 lira, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için metrekareye 600 lira, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için metrekareye bin lira, 8 ve daha yüksek katlı binalar için metrekareye bin 600 lira, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane gibi yapılar için de metrekare başına 2 bin lira, güneş enerjisi santrallerinde (GES) ise megavat başına 100 bin lira esas alınarak hesap edilecek.



Söz konusu bedel, yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konut ve ticari olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı gözetilecek. Karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 katsayısıyla çarpılacak.



SEÇİMDEN SONRA İMAR YA SALARI GELİYOR



Yapı Kayıt Belgesi’nin üç ana başlıktan oluşan imar reformunun ilk adımı olduğunu söyleyen Özhaseki, “Seçimden sonra imar yasaları gelecek, belediyelerle ilgili hazırlıklar var, depreme hazırlıkla ilgili düzenlemeler var” dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışıyla ilgili detayları düzenlenen basın toplantısında anlattı.



ÖRNEK 1: KONUT



Ankara altındağ’da yer alan 100 metrekare arsa üzerinde 2 katlı ve tamamı konut olan toplam 125 metrekare bina



Mahalle adı: Atıfbey



Cadde/Sokak adı: Orhangazi



Rayiç değer: 320 TL



Yapının yaklaşık maliyeti: 125x600 = 75.000 TL



Arsa için emlak vergisi değeri: 100x320 = 32.000 TL



Toplam bedel: 75.000+32.000 = 107.000 TL



Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 107.000x 0.03 = 3.210 TL



ÖRNEK 2: İŞYERİ



Ankara Mamak’ta yer alan 200 metrekare arsa üzerinde 4 katlı ve tamamı işyeri olan toplam 300 metrekare bina



Mahalle adı: Boğaziçi



Cadde/Sokak adı: 1060. Sokak



Rayiç değer: 250 TL



Yapının yaklaşık maliyeti: 300x1000 = 300.000 TL



Arsa için emlak vergisi değeri: 200x250 = 50.000 TL



Toplam bedel: 300.000+50.00 = 350.000 TL



Yapı Kayıt Belgesi için ödenecek tutar: 350.000x0.05= 17.500 TL



YAPI BİRİM MALİYET BEDELİ METREKARE FİYATI (TL )



Tarımsal amaçlı basit binalar: 200



1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları: 600



3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları: 1000



8 ve daha yüksek katlı binalar: 1600



Lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel ve benzeri yapılar: 2000



Güneş Enerjisi Santralları (GES): 100.000 Lira/megavat