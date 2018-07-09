İmar Barışı başvurusu e devlet giriş İmar Barışı nedir kimleri kapsıyor gerekli belgeler neler

İmar Barışı başvurusu e devlet giriş İmar Barışı nedir kimleri kapsıyor? Bilindiği üzere İmar Barışı düzenlemesinden yararlanmak amacıyla Yapı Kayıt Belgesi almak için başvuran yapı sahibi sayısı 2 milyona ulaştı. Tapusuz konut ve işyerlerine yasallık kazandıran imar barışı başvuruları 8 Haziran’da başlamıştı. 65 bin kişi 315 milyon liralık ödeme yaptı. Nasıl başvurulur, ödeme nereye yapılır? İşte detayları... Türkiye genelinde bulunan toplam 13 milyon konutun iskan sorununu çözmek için 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Başbakan Binali Yıldırım tarafından Bakanlar Kurulu'nda açıklanan imar affı için gerekli evraklar nelerdir? İmar barışı son başvuru tarihi nedir? İmar Barışı’ndan en çok yararlanacak ilin İstanbul, ilçenin ise Güngören olması bekleniyor. Güngören ilçesinde 288 bin adet, Esenler ilçesinde 285 bin adet ve Üsküdar ilçesinde 208 bin adet ruhsatsız yapı stoğu var. Büyükşehirler başta olmak üzere yapılmış ve bir türlü kullanım, ruhsat ve imar izni alamamış tahminen 12-13 milyon civarında konut bulunuyor.

İMAR BARIŞINDAN KİMLER FAYDALANAMAYACAK?

1- Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar.

2- Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar.

3- 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar.

İMAR BARIŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce yapılan konut ya da işyerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurulacak. İmar barışına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci 8 Haziran’da başladı ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar da devam edecek.

Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak. Başvuru tarihi bu yılın sonunda bitecek, hükümet gelen taleplere göre bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek. İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabilecek. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.

İMAR BARIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

İmar barışı için istenen belgeler detayları şu şekilde; İmar barışı için başvurular E-devlet üzerinden online olarak ya da bakanlık tarafından açıklanan lisanslı kurullar tarafından kabul edilecek. 8 Haziran Cuma günü başlayan başvurular e devlet üzerinden takip edilebilecek.

– E-devlet şifresi

– Geçerli bir cep telefonu numarası

– Geçerli bir e-posta adresi

– Beyan edilecek yapının adresi

– Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

– Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

– Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

– Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

– Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

– Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

– İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

– Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

İMAR BARIŞI HANGİ BİNALARI KAPSIYOR?

İmar Barışı’ndan en çok yararlanacak ilin İstanbul, ilçenin ise Güngören olması bekleniyor. Güngören ilçesinde 288 bin adet, Esenler ilçesinde 285 bin adet ve Üsküdar ilçesinde 208 bin adet ruhsatsız yapı stoğu var. Büyükşehirler başta olmak üzere yapılmış ve bir türlü kullanım, ruhsat ve imar izni alamamış tahminen 12-13 milyon civarında konut bulunuyor.

İmar Barışı bu konutların tamamını kapsayacak. Kayıt bedeli her bina ve yapıya göre değişiklik gösterecek. Ancak yüzde 3’ün tek tip olarak uygulanması öngörülüyor. Vatandaş her bir dairesini bağımsız birim olarak tanımlayabilecek. İhtilaflı yapılar için hazırlanan bu çalışmada usulsüz uygulamalara izin verilmeyecek. Başlangıç tarihi 31 Aralık 2017 olacak. İmar çalışması gündeme gelir gelmez kaçak inşaat yapanlar barıştan yararlanamayacak.

İMARSIZ YAPILARA TAPU VERİLECEK Mİ?

İmar barışı konusuna ilişkin detayları bir açıklama yapan Yıldırım, bunun bir imar affı değil, imar barışı olduğunu belirtti. Yani imarsız, kaçak yapılara normal bir tapu değil bir kayıt belgesi verileceğini açıkladı.

YAPI KAYIT BELGESİ ÜCRET KARŞILIĞINDA VERİLECEK

İmar barışı kaydı sonrasında belirlenen 900 liralık inşaat metrekare fiyatı üzerinden değerleme yapılacak. Başvuruda bulunanlar yapı maliyeti ve arsa emlak değerinin toplamı üzerinde yüzde 3 kayıt bedeli yatırılması öngörülüyor.İmar barışı ile beraber imarsız yapıların kayıt altına alınacağı ve hak sahiplerine Yapı Kayıt Belgesi verileceğini açıklayan Yıldırım, bu belgenin sembolik bir ücret karşılığında dağıtılacağını ifade etti.

"Bunun için sembolik bir ücret alınacak. Bir yapı kayıt belgesi alabilmek için… Bunun emlak değeri, bilinen değeri üzerinden yüzde 3 bir para alınacak. Ayrıca kat mülkiyeti ve tapuya geçtiği zaman da onlara da yine aynı yüzde 3 bir para alınacak. Böylelikle vatandaş oturduğu evinin sahibi olacak. Ve kaçak göçek olmaktan da kurtulacak, rahatlayacak.

Buradan para gelecek. Yani hatırı sayılı bir kaynak oluşacak. Bu kaynağı da deprem dönüşümüne ve bu çarpık yapılaşmaların düzenli, yaşanabilir, okuluyla parklarıyla yaşanır bir kentsel dönüşüm çalışmalarında kaynak olarak kullanacağız. Dolayısıyla buradan gelen para buraya yine alt yapının şehirleşmenin güzelleşmesi için kullanılmış olacak."

BEDELLER KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KULLANILACAK

Yapı Kayıt Belgesi bedeli olarak belirlenen ücretin yeni bir kaynak oluşturacağını belirten, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Vatandaşın evi iş yeri yasallaşıyor. Ekonomik olarak da kullanabiliyor. Bunun karşılığında kredi alıyor. İkinci bir fayda. Konut üzerinden iş yeri üzerinden vergiler alınabilecek. Toplamda bir gelir elde edeceğiz. Öngörülerimiz var ama. Müracaatla birlikte ortaya çıkacak. Bu bedel kentsel dönüşüm için kullanılacak. Buradan elde ettiğimiz geliri belediyelere üç yıl ödemesiz 0 faizle kredi kullandıracağız. Her yıl ortalama 500.000 hane planlıyoruz. Şehirleri dönüştürüyoruz. En az 150 milyar civarında piyasaya para gelmesini bekliyoruz." dedi.