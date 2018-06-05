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İmar barışı ile ilgili başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Bakan Özhaseki, kamuoyunda 'imar barışı' olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Özhaseki ayrıca '(İmar barışı) Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir.' uyarısında da bulundu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar  Barışı" düzenlemesinin devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdireceğini  belirterek, "Kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline  getirecek bir yasayla baş başayız. Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor.  İnşallah cuma gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız." dedi.
 
Bakan Özhaseki, kamuoyunda "İmar Barışı" olarak bilinen ve 13 milyon  konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi verilmesine  ilişkin detayları AA Editör Masası'nda açıkladı.
 
Özhaseki, 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek düzenleme  kapsamında başvuruların 8 Haziran'da başlayıp 31 Ekim'e kadar süreceği  hatırlatılarak, "İmar barışına neden ihtiyaç duyuldu, imar barışının sağlayacağı  faydalar neler? Yapı Kayıt Belgesi vatandaşa ne gibi bir hak sağlayacak? İmar  barışından hangi yapılar faydalanacak, istisnalar var mı? Hazine taşınmazı  üzerindeki yapıların durumu ne olacak?" sorularını yanıtladı.
 
Ellerindeki verilere göre Türkiye'de 26 milyon 358 bin bağımsız birim  bulunduğunu belirten Özhaseki, yani ülkedeki fabrikalar, iş yerleri, konutlar,  bağ, yayla evleri gibi ne kadar yapı varsa hepsinin 26,5 milyon civarında  olduğunu söyledi.
 
Bunların normal şartlarda belediyelere müracaat edilerek, ruhsat  alınarak yapılması gerektiğini anlatan Özhaseki, ancak insanların geleneklere  göre ruhsatsız ya da ruhsata aykırı şekilde rastgele yerlere evler yaptıklarını  ya da fabrikasını büyütürken bunu ruhsat almadan gerçekleştirdiğini, bu gibi  durumların türlü sorunlara neden olduğunu bildirdi.
 
Bakan Özhaseki, imara aykırılık durumunun ortaya çıkardığı zararlara  değinerek, şöyle devam etti:
 
"Hiçbir şekilde ekonomik değer olarak gözükmüyor. Yani fabrika sahibi  bankadan kredi alacaksa o fabrikasını teminat olarak gösteremiyor, ruhsatsız  çünkü. Kat mülkiyetine geçmediği için vatandaş evini bankalarda icabında teminat  göstererek, kredi vesaire alamıyor ya da değeri düşük oluyor, arsa gözüküyor.  Sonra buna elektrik, su, doğalgaz bağlanamıyor. Bağlayan belediye başkanı hapse  giriyor. Burada da büyük kavga var. Vatandaşa davalar açılıyor, mahkemelere  gidiyor. Milyonlarca insan mahkemelik."
 
Yeni düzenlemenin belli bir ücret karşılığında bunları kayıt altına  alacağını ve ihtilaflara son vereceğini vurgulayan Özhaseki, şu  değerlendirmelerde bulundu:
 
"Burada herkes kazanıyor. Maliye arsasını satıyor vatandaşa, bedelini  alıyor. Kendi arsası üzerinde oturan vatandaştan bir şey alamazken vatandaşa  satıyor, parasını alıyor, Maliye rahatlıyor. Belediye emlak vergilerini, üzerinde  mesela bir arsanın 10 daire varsa, gözükmediği için sadece arsadan alıyordu şimdi  dairelerden almaya başlıyor, gelir de artıyor. Vatandaş karlı, nihayetinde kat  mülkiyetine geçiyor, bunu ekonomik bir değer olarak göstermeye başlıyor.  Kayıtlarında, ticari ilişkilerinde, o da karlı. Bir taraftan da yüzde 3-5 gibi  bedel alarak kentsel dönüşümle ilgili kaynak oluşturuyoruz. Böylelikle biz de  karda oluyoruz."
 
Özhaseki, vatandaşla ihtilafları sona erdirecek, kavgaları bitirecek,  bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla baş başa  olduklarını belirterek, "Onun yönetmelikleri bugün yayınlanıyor. İnşallah cuma  gününden itibaren müracaatları almaya başlayacağız." dedi.
 
Müracaatlar e-Devlet üzerinden yapılabilecek
 
Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini de belirten Özhaseki ayrıca "(İmar barışı) Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın  resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir." uyarısında da bulundu.
 
Özhaseki, "Bu seneki eylem planımız  içerisinde Ankara'da bulunan 2 bin 500 kurumun tamamını Sıfır Atık Projesi  kapsamına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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