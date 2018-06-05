İmar Barışı isteyen geç kalmadan müracaat etsin

Çevre Yatırımları Toplu Açılış Töreni, Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende yaptığı konuşmada İmar Barışı’na vurgu yapan Başbakan Yıldırım “Vatandaşlarımdan özellikle talebim, bir an önce müracaatı yapmaları” dedi. “İmar yasasıyla beraber vatandaşlarımızın yıllardan beri devam eden, kangren haline gelmiş bir sorununu da inşallah gündemden çıkarıyoruz. 13 milyona yakın hanenin, büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenlemeyle inşallah tamamen ortadan kalkmış olacak” diyen Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek. Sonra da bu tür teşebbüslere izin verilmeyecek. Görevini layıkıyla yapmayan olursa bunlar da çok ağır bedeller ödeyecek. Yasada buna da imkan veren düzenlemeler yaptık. 8 Haziran itibariyle İmar Barı’şıyla ilgili müracaatlar resmen başlıyor.”

KARDEŞÇE YOLA DEVAM

İmar Barışı’nda başvurunun 31 Ekim’e kadar süreceğini anımsatan Yıldırım “Özellikle talebim, bir an önce müracaat yapın. Çünkü müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak, sorun var olmaya devam edecek. Ancak bir vatandaşın arazisine gidip haksız bir şekilde bir bina yapmışsanız ona çare yok. Onun sahibi rıza göstermedikten sonra yapacak bir şeyimiz yok” dedi. Yıldırım Tarihi Yarımada ve Çanakkale’nin kapsam dışı olduğunu da söyledi.

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