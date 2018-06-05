İmar Barışı isteyen geç kalmadan müracaat etsin
Başbakan Yıldırım, Ankara’da çevre projelerinin açılışında vatandaşa İmar Barışı için ‘acele edin’ çağrısı yaptı. Kangren haline gelmiş sorunu çözdüklerini belirten Yıldırım “Müracaat 8 Haziran’da başlıyor. Geç kalmayın” dedi.
Çevre Yatırımları Toplu Açılış Töreni, Ankara’da Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende yaptığı konuşmada İmar Barışı’na vurgu yapan Başbakan Yıldırım “Vatandaşlarımdan özellikle talebim, bir an önce müracaatı yapmaları” dedi. “İmar yasasıyla beraber vatandaşlarımızın yıllardan beri devam eden, kangren haline gelmiş bir sorununu da inşallah gündemden çıkarıyoruz. 13 milyona yakın hanenin, büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenlemeyle inşallah tamamen ortadan kalkmış olacak” diyen Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek. Sonra da bu tür teşebbüslere izin verilmeyecek. Görevini layıkıyla yapmayan olursa bunlar da çok ağır bedeller ödeyecek. Yasada buna da imkan veren düzenlemeler yaptık. 8 Haziran itibariyle İmar Barı’şıyla ilgili müracaatlar resmen başlıyor.”
KARDEŞÇE YOLA DEVAM
İmar Barışı’nda başvurunun 31 Ekim’e kadar süreceğini anımsatan Yıldırım “Özellikle talebim, bir an önce müracaat yapın. Çünkü müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak, sorun var olmaya devam edecek. Ancak bir vatandaşın arazisine gidip haksız bir şekilde bir bina yapmışsanız ona çare yok. Onun sahibi rıza göstermedikten sonra yapacak bir şeyimiz yok” dedi. Yıldırım Tarihi Yarımada ve Çanakkale’nin kapsam dışı olduğunu da söyledi.
İstanbul-Edirne hızlı treni için kazma vuruluyor
İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Trenine 2 hafta içerisinde kazmayı vuracakları müjdesini veren Yıldırım, “İstanbul Halkalı-Kapıkule hızlı treninin yapımını Avrupa Birliği ile müşterek yapmaya karar vermiştik. Uzun süren görüşmelerde sona geldik ve 2 hafta içinde ilana çıkıyoruz. Böylece Avrupa ile hızlı tren ağlarımızı hem Anadolu’da hem de Balkanlar’da devam ettirmiş olacağız” açıklamasını yaptı.
DEV TESiSLERiN AÇILIŞI YAPILDI
“50 milyon vatandaşımız katı atık ve arıtma hizmetinden yararlanıyor. Bunu nüfusun tamamına taşımak için gerekli çalışmaları yapıyoruz” diyen Başbakan Yıldırım canlı yayınla bağlandığı atıksu arıtma tesislerinin açılışını yaptı. 1 milyon 720 bin metrekarelik alanda kurulan Konya Katı Atık Yönetimi Projesi, Kahramanmaraş Atıksu Arıtma Tesisi, Samsun Yakakent Atıksu Arıtma Tesisi ve 50 milyonluk yatırımla inşa edilen Sakarya Kocaali Atıksu Arıtma Tesisi Yıldırım’ın katıldığı görüntülü canlı yayın bağlantısıyla yapıldı.
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