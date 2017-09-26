İMEAK İzmir Şubesi Başkanı Öztürk: Yunanistan adalarına gerekirse hiç gitmeyiz

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Yunanistan limanlarına ticari gemilerin çıkışına izin vermemesine ilişkin "Biz onlara hem turist hem döviz kazandırıyoruz ama karşılığında bambaşka bir davranış görüyoruz. Bu nedenle alınan karara saygılıyız." dedi.

Şubenin eylül ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Yunanistan limanlarına ticari gemilerin çıkışını yasaklama kararını desteklediklerini belirtti.

Bakanlığın, Yunanistan limanlarına yönelik bu girişiminin beklenen ve doğru bir adım olduğunu belirten Öztürk, "Biz burada turist gelsin diye elimizden geleni yaparken, kendi vatandaşlarımızın 1,5 milyonu adalara tatile gidiyor. Orada inanılmaz bir ekonomi yaratıyoruz." diye konuştu.

Adalara giden Türk turistlerin diğer Avrupalı turistlere göre 4 kat daha fazla harcama yaptığına dikkati çeken Öztürk, Yunanistan'ın Türk teknelerini ve gemilerini gereksiz yere alıkoyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin seneler boyunca daha fazla esneklik gösterilen beyaz listeye geçmek için uğraştığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Şimdi bizi tekrar gri ve ardından siyah listeye alma girişimi var. Bunu kesinlikle kabul edemeyiz. Gerekirse hiçbir zaman oraya gitmeyebiliriz de. Çünkü biz hem turist gönderiyor hem döviz kazandırıyoruz ama karşılığında bambaşka bir davranış görüyoruz."

Kruvaziyer turizminden bu yıl daha umutlu olduğunu vurgulayan Öztürk, bu yıl kruvaziyerde bir daralma olmadığını aksine 12 milyar dolarlık 20 yeni kruvaziyerin siparişinin verildiğini aktardı.

Türkiye'ye yönelik kötü algıyı yurt içi ve yurt dışı platformlarda dile getirdiklerini söyleyen Öztürk, "Gittiğimiz fuarlarda gördüğümüz ilgi nedeniyle 2018-2020 yılları için İzmir adına ümitlendik. Devletimiz de atağa geçti ve kruvaziyerle gelen yolcu başına verilen 30 dolarlık destek sayesinde İzmir, eski günlerine tekrar kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.