İmran Han: Türkiye'nin başarılı olması için dua ettiğimizin bilinmesini isterim

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Han, Türkiye'nin tarih boyunca zorluklardan hep başarıyla çıktığı ifadelerini kullandı.

Han mesajında "Pakistan halkı ve kendi adıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına, karşılaştığı ağır ekonomik zorlukları aşmaları ve başarılı olmaları için dua ettiğimizin bilinmesini isterim. Türkiye, görkemli tarihinde sıkıntıların içinden hep başarıyla çıktı." ifadelerine yer verdi.

On behalf of the people of Pakistan & myself, I want to let President Erdogan & the people of Turkey know we are praying for their success in dealing with the severe economic challenges confronting them, as they have always succeeded against adversities in their glorious history.