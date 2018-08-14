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İmran Han: Türkiye'nin başarılı olması için dua ettiğimizin bilinmesini isterim

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han 'Türkiye'nin başarılı olması için dua ettiğimizin bilinmesini isterim.' açıklamasında bulundu.

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Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Han, Türkiye'nin tarih boyunca zorluklardan hep başarıyla çıktığı ifadelerini kullandı.

Han mesajında "Pakistan halkı ve kendi adıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye halkına, karşılaştığı ağır ekonomik zorlukları aşmaları ve başarılı olmaları için dua ettiğimizin bilinmesini isterim. Türkiye, görkemli tarihinde sıkıntıların içinden hep başarıyla çıktı." ifadelerine yer verdi.

Pakistan'da yapılan 25 Temmuz federal meclis seçimlerinden birinci parti olarak çıkan PTI'nın lideri Han, başbakanlık koltuğunun da en büyük adayı. Pakistan'da başbakan 17 Ağustos'ta belli olacak.

 

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