S-400 anlaşması ABD başta olmak üzere NATO ülkelerini tedirgin etti

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma anlaşmasında imzaların atılması başta ABD olmak üzere bütün NATO ülkelerini tedirgin etti. Füze sisteminin teslimatına ilişkin nihai anlaşmanın imzalamasının ardından ABD’den ilk tepki geldi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alacağını duyurması sonrası ABD’den sürekli olarak gelen tehdit dolu mesajlar atılan adımın Batı’yı ne denli rahatsız ettiğinin göstergesiydi. Anlaşmaya ilişkin atılan imzalar sonrası ne tepki vereceği merak edilen ABD’den ilk tepki geldi.

İsminin verilmesini istemeyen bir Pentaton yetkilisinin verdiği demecinde, NATO sistemleri ile birbirine entegre bir hava savunma sisteminin, Türkiye’nin, ‘kendini bölgedeki tehditlerden koruması için en iyi seçenek olduğunu’ savundu.

PENTAGON YİNE ENDİŞELİ!

Pentagon yetkilisi ayrıca, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 sistemleri satın alma planları karşısındaki endişelerini daha önce de paylaştığını anımsattı. Türkiye’nin ABD’den füze sistemleri almaya devam ettiğini de ekleyen yetkili, bu sistemlerin Türkiye’ye teslimatını hızlandıracaklarını belirtti. NATO yetkilileri daha önce S-400 sisteminin İttifak sistemleriyle uyumlu olmayacağı bu sebeple de bu alımın bazı sıkıntıları beraberinde getirebileceği yönünde sözde uyarılar yapmıştı.

BATI NEDEN RAHATSIZ?

Türkiye bugüne kadar füze savunma sistemlerini ABD’den satın alıyordu. Haliyle kendi ürettiği sistemlere Türkiye’nin sırtını dönmesi ABD’yi hem ekonomik hem siyasi açıdan rahatsız etti.

Daha ilk günden bu anlaşmadan endişe duyduklarını açıklayan ABD, buradan milyonlarca dolar kazanmanın peşinde olmakla birlikte Türkiye gibi stratejik konumdaki bir ülkede kendi ürettiği ve en ince detayına kadar teknolojisine hâkim olduğu sistemlerin kullanılmasını istiyordu. Tüm bu hesaplar suya düştüğü gibi Türkiye’de NATO’nun hava savunma sistemine alternatif bir sistem kurulmaya başlandı. Üstelik önümüzdeki dönemde Türkiye’nin tamamen yerli ve milli hava savunma sistemi üretme hedefinin de önü açılmış oldu.

Bu arada mesele her ne kadar askeri ve ekonomik görünse dahi Türkiye’nin Rusya’yı tercih etmesinin siyasi bir anlamı da var. Son dönemde Rusya ile ilişkilerini derinlik kazandıran Türkiye, kendisine sırt dönüldüğü takdirde yönünü çevireceği bir başka taraf olduğunu da hatırlatmış oluyor. Uluslararası ilişkilerde kendine alternatif oluşturan ve teknoloji transferleriyle gittikçe kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye algısı inşa ediliyor. Hal böyleyken Türkiye’nin her alanda gittikçe bağımsızlaşmasına eklenen bu dev adımın başta ABD olmak üzere Batı’nın diğer büyük parçası Avrupa’da hazımsızlığa yol açması gayet normal. Neyse ki Türkiye artık bu türden hazımsızlıklara kulak asmadan yoluna devam edebiliyor.

İMZALAR ATILDI

Rusya ve Türkiye, kullanımda olan en gelişmiş hava savunma sistemlerden biri olarak görülen S-400 füzelerine ilişkin nihai anlaşmayı dün imzalamıştı. Türkiye’nin füzelerin bir kısmı için avans olarak bir kısmı için de Rusya’dan aldığı krediyle ödeme yapmasını içeren anlaşma, 4 S-400 bataryasının teslimini öngörüyor. Anlaşmaya göre Rusya Türkiye’ye ilk teslimatı Mart 2020’de yapacak. (Dirilişpostası)