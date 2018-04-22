İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Şanlurfa'da turizm yoğunluğu yaşanıyor

Tarihi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Şanlıurfa'da, yoğunluk dolayısıyla konaklama tesisleri bir ay sonrasına rezervasyon yapıyor.



İnanç ve kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olan kent, tarihin doğayla buluştuğu eşsiz güzellikleriyle ziyaretçi akınına uğruyor.



Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği rivayet olunan makam, ilk İslam Üniversitesi harabeleri, Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yılık geçmişe sahip Göbeklitepe ve Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölge turistlerin en fazla ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.



Yılın ilk 3 aylık döneminde 271 bin konaklama sayısına ulaşan kentte, oteller, konuk evi ve misafirhaneler tamamen dolarken, bir ay sonrasına rezervasyon yapılıyor.



"Otellerimizde yer yok"



Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin şu an bir turizm patlaması yaşadığını söyledi.



Yılın ilk aylarıyla birlikte ziyaretçilerin kente büyük ilgi gösterdiğini belirten Çiftçi, "Otellerimizde yer yok. Otellerimizde daha sonralara rezervasyon yapılıyor. Göbeklitepe, Balıklıgöl'de büyük yoğunluk yaşanıyor." dedi.



Çiftçi, turizmde yaşanan hareketliliğin kent halkını mutlu ettiğini dile getirerek, yoğunluğun yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini dile getirdi.



"Diğer bölgedeki rehberlerden destek alıyoruz"



Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da kentte turizm sezonunun çok güzel başlayıp, devam ettiğini belirtti.



Kentteki otellerde boş yer bulmanın imkansız hale geldiğini anlatan Çoban, şöyle konuştu:



"Turizm bakımından oldukça sevindirici bir sezon yaşıyoruz. Biz kente gelen bütün misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Şu anda otel doluluk oranlarımız çok iyi. Özellikle bölgeye tur düzenleyen acenteler büyük rağbet görüyor, GAP veya Mezopotamya turları büyük ilgi görüyor. Bu da Güneydoğu ve Mezopotamya bölgesi olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bütün rehberlerimiz görev başındalar hatta rehber sayımız ihtiyaca cevap veremeyecek durumda. Şanlıurfa'ya yakın İç Anadolu ve Akdeniz ile İstanbul'dan bölgeyi bilen rehberlerden destek alıyoruz. Şu anda seyahat acentelerimiz, rehberlerimiz, otellerimiz ve taşıma firmalarımızla birlikte dolu dolu bir turizm sezonu yaşıyoruz."



"Daha fazla otel yapılması gerekiyor"



Kentteki bir otelin satış müdürü Tuğra Karacan ise son yıllarda turizmde yaşanan durgunluğu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Bu sezon yaşanan turizm yoğunluğuna cevap veremediklerini vurgulayan Karacan, şunları anlattı:



"Nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 100 otobüslük tur acentelerini yerimiz yok diye geri çevirdik. İlimizdeki değer oteller de yine yerlerinin olmadığını söylediler. Yerin olmaması nedeniyle gerçekleşmeyen turları büyük bir kayıp olarak görüyoruz. Bu nedenle turistlerin konaklayacağı daha fazla otel yapılması gerekiyor. Biz bu yıl Şanlıurfa'daki otellerimizde doluluk ortalamasının yüzde 70-80'lere ulaşacağını düşünüyoruz."