İnanılmaz! Vatandaşa yedirmeye devam ediyorlar Adana da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 10 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda; 2'si kesilmiş 4 eşek ile kesime hazırlanan 16 at yakalandı.