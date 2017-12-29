Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İnanılmaz! Vatandaşa yedirmeye devam ediyorlar

Adana da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 10 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda; 2'si kesilmiş 4 eşek ile kesime hazırlanan 16 at yakalandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Adana Yüreğir Bahçelievler Mahallesi’ndeki göl kenarında at ve eşek eti kesiminin kalıntıları bulunmuştu. Zabıta Daire Başkanlığı, at ve eşek eti kesimine karşı kentte sıkı denetim çalışması başlattığını, hayvan kemiklerinin bulunduğu yerde ise temizlik yapıldığı açıklamıştı.
 
AYRINTILAR AZ SONRA...
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabil’deki saldırıda ölü sayısı artıyor

Kabil’deki saldırıda ölü sayısı artıyor

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

O şimdi bütün dünyanın tanıdığı biri

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

88 yıllık kurşun geçirmez motosiklet

88 yıllık kurşun geçirmez motosiklet

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA