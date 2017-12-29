İnanılmaz! Vatandaşa yedirmeye devam ediyorlar
Adana da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 10 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonda; 2'si kesilmiş 4 eşek ile kesime hazırlanan 16 at yakalandı.
Adana Yüreğir Bahçelievler Mahallesi’ndeki göl kenarında at ve eşek eti kesiminin kalıntıları bulunmuştu. Zabıta Daire Başkanlığı, at ve eşek eti kesimine karşı kentte sıkı denetim çalışması başlattığını, hayvan kemiklerinin bulunduğu yerde ise temizlik yapıldığı açıklamıştı.
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