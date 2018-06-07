İnce, Aydın mitinginde baygınlık geçiren vatandaşı tersledi: Her köşeye doktor getiremem

Mitinglerinde sürekli büyük gaflara imza atan CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin Aydın mitingi de olaylı geçerken, türlü numaralara başvurulması da dikkat çekti. En büyük skandal, mitingi takip eden basın mensuplarına karşı yapıldı.

AYAKKABISIZ GİRİN

Muharrem İnce'nin kullanacağı platforma gazetecilerin ayakkabıyla alınamayacağı söylendi. İnce'nin konuşma yapacağı kırmızı halı serilen platform bir kişi tarafından sürekli temizlenirken, gazetecilere ayakkabılarının çıkarılması şartıyla platformdan görüntü almasına izin verildi.

Basın mensupları da tek tek ayakkabılarını çıkartıp platforma çıktı ve etraftan görüntü aldı. Daha sonra Muharrem İnce geldi ve platforma ayakkabılarıyla çıktı. Olaya anlan veremeyen gazeteciler duruma tepki gösterdi.

VATANDAŞI TERSLEDİ

Saat 18.00'de başlayacağı açıklanan miting 1 saatlik rötar ile başlarken, birçok vatandaş havanın sıcaklığı nedeniyle baygınlık geçirdi. Gecikmeli olarak Aydın mitingine başlayan İnce, "Daha Bismillah dedik. Dur, ne diyorsun" diyerek vatandaşları tersledi. İnce, aşırı sıcaktan bayılan vatandaşlar için ise, "Her köşeye bir doktor getiremem" diye cevap verdi. Baygınlık geçirenler, etraftakilerin yardımıyla kendilerine gelebildi.

ALANI DARALTTILAR

Miting alanını dolu göstermek için de tüm imkanlar seferber edildi. Alan daraltılarak İnce'nin mitingine katılımın yüksek olduğu algısı yaratılmaya çalışıldı. İnce'nin Aydın mitingi öncesinde CHP'liler bir vatandaşın evine astığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini yuhaladı.

Ardından CHP'lilerin girişimleriyle üst katta oturan komşularının evinin balkonundan dev Türk bayrağı açılarak Erdoğan'ın afişi gizlendi. Diğer kısımdaki Erdoğan afişinin ise vinç yardımıyla önü kapatıldı.i

(Yeni Asır)