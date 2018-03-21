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İnci kefali balığı, jandarma korumasında

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin simgesi haline gelen inci kefali balığının korunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

  • İHA
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15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında başlayacak olan avlanma yasağı öncesi kontrollerini arttıran Edremit Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Çarpanak Adası bölgesinde avlanan balıkçıların teknelerinde denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde 10 balıkçı teknesi kontrol edilirken, kullanılması yasak olan misina ağını kullanan bir balıkçı teknesine işlem yapılarak 1,5 kilometrelik ağa el konuldu.

Van’ın simgesi olan inci kefalinin neslinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

 

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