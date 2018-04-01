İnci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek için çalışma başlatıldı

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun tersine yüzerek tatlı su kaynaklarına ulaşmaya çalışan inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla "drone"lar ile denetim yapılacak.



Türkiye'nin 3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı su ağızlarına göç ediyor.



Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin özellikle kaçak avlananların hedefi haline gelmemesi için çalışmalar devam ediyor.



Van Valiliği öncülüğünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İnci Kefali Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından göl kenarındaki yerleşim birimleri ve tatlı su ağızlarında kaçak avlanmanın önüne geçmek için avlanma yasağıyla ilgili bilgiler içeren broşürler basıldı.



"Drone"lar ile havada denetim sağlanacak gölde, inci kefalinin avlanması, satışı ve nakliyesinin engellenmesi için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de teknelerle gölde sürekli devriye görevi yapacak.



Yasağa uymayanlara ilişkin idari işlem uygulanması için ilgili kurumların titizlikle hareket edeceği belirtildi.



Av yasağıyla ilgili açıklamada bulunan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi İnci Kefali Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Araştırma Görevlisi Dr. Ataman Altuğ Atıcı, inci kefalinin neslinin sürmesi için üreme dönemi olan tarihlerde avlanmanın yasak olduğunu anımsatarak, ilgili kurumlar tarafından bu dönemde ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.



"Broşürler dağıtarak insanları bilinçlendiriyoruz"



Üreme döneminde çaylardan kum alımının inci kefalinin üremesinde ciddi sorunların oluşmasına neden olduğunu, bu nedenle denetimlerin sıklaştırılacağını ifade eden Atıcı, şunları söyledi:



"Kaçak avlanma olursa bile bunların satışını engellemek gerekiyor. İlgili kurumlarla satışın yapıldığı yerleri sürekli denetleyeceğiz. Kaçak avlanmayla ilgili broşürler bastık. Bunları dağıtarak insanları bilgilendiriyoruz. Güvenlik güçleriyle hava takip sistemi oluşturarak, drone'larla Van Gölü ve çevresini sürekli denetleyeceğiz. Okullara giderek çocuklarımızı daha erken yaşta bilinçlendireceğiz. Kamuoyunu bilinçlendirmek için birtakım görsel sunumlar hazırladık. Amacımız bilinçli ve verimli bir balıkçılık oluşturmaktır."



"Bu canlıya sahip çıkmak gerekiyor"



Atıcı, inci kefalinin üreme döneminde avlanmasının neslinin tükenmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, "İnci kefali Van ile özdeşleşmiş durumda. Bu nedenle bu balığa sahip çıkmak gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde bulunan tatlı ve tuzlu su kaynaklarında canlıların ürediğini biliyoruz fakat inci kefalini bunlardan ayıran en önemli özelliği iki farklı ortama giriyor olmasıdır. Bu nadir olayı bize yaşatan bu canlıya sahip çıkmak gerekiyor." diye konuştu.