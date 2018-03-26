İnci, yeni koleksiyonunda global trendleri tasarım ekibinin özgün üslubuyla sunarak, her bir kadına kendi hikayesini yazmak için ilham veriyor

Gamze Saraçoğlu Kreatif Direktörlüğü’nde hazırlanan 2018 İlkbahar-Yaz sezonu, hayatın özgür, dinamik, eğlenceli ve kendin olduğun anlara gönderme yapıyor. Koleksiyon bu sezon da 7 gruptan oluşuyor.

Rahat ve özgün dokunuşları ile klasik şıklığı yakalayanBasic, metis süet, deri ve aynalı deriler kullanılarak, zincirler ve jüt detaylarla tamamlanıyor. Koleksiyonda granit detaylı, geometrik topuklar, burunluklu tabanlar dikkat çekerken nar kırmızısı, pembe, buz mavisi renk skalasıyla da bahara gönderme yapıyor.

Travel, şehrin yoğun temposunda rahatlığından ödün vermeyen kadınlara, modern, konforlu ve renkli modeller ile sıcak rüzgarlar estiriyor. Etnik desenli sneakerlar, canlı renklerde boya kaplamalı, kapsül detaylı, püskül ve jütlü bağcıklı espadriller seyahat etmeyi ve gezmeyi seven kadınlara sesleniyor.

Daydreamgrubu modern, sade ve ince çizgilerle tasarlanan mevsimin hafifliğini özgün desenlerle ve dokunuşlarla yorumladığı modelleriyle gündüzden geceye kadınların her anına eşlik ediyor. Metis süet, analin, baskılı derilerden oluşan grup, pudra, taba, metalik renkler ve püskül garniler ile örgü detaylarla tamamlanıyor.

Boyhood,renkli, desenli, farklı baskıların ve malzemelerin kullanıldığı grup genç ve dinamik bir tarzı yansıtıyor. Siyah altın tonlarında kapama ve kilit aksesuarlar, dikkat çekici taşlar, zımbalı yüzeyler, rafya malzemelerle püsküller, ponponlar, patchler, nakış detaylar ayakkabı ve çantalardaki dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Yüksek ve alçak ölçekli sandaletler, jütlü dokulu malzeme ile kaplanmış platformlar, metal aksesuarlarla zenginleştirilmiş sneakerlar öne çıkıyor.

Cesur ve özgüveni yüksek kadınlara hitap eden Up&High,rugan, yılan baskılı deriler, süet vegan modellerle şıklıkta bir adım ileri taşıyor.Zarif ve kadınsı formlarların vurgulandığı koleksiyonda yüksek ökçeli stilettolar, şık sandaletler, babet modeller kilit aksesuarlar ve fiyonk detaylar ile tamamlanıyor.

Celebration, parlak taşlarla süslenen göz kamaştırıcı modeller, özel günler, davetler ve yaz partileri için birbirinden şık alternatifler sunuyor. Modern ve minimal esintiler taşıyan koleksiyonda, sandalet bantlarında 3 boyutlu çiçek detayları, stilettolarda ise altın kilit aksesuarlar ve taşlı süsleme tokalar ile göz dolduruyor.

Gamze Saraçoğlu Kapsül Koleksiyonu

Gamze Saraçoğlu’nun mevsimin enerjisini, renklerini, hayal gücü ve yaratıcılığıyla tasarladığı kapsül koleksiyonu, siyah, haki, bordo, lacivert ve vizon renk alternatifleriyle sunuluyor. Ağırlıklı topuklu modellerden oluşan koleksiyonda, metal plaka tokalar ve püsküller göz dolduruyor.