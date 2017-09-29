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İncirli Metrobüs istasyonu bu gece kapatılıyor

İncirli Metrobüs İstasyonu çalışma nedeniyle kapatılacak.

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İBB'den yapılan açıklamada, "İncirli Metrobüs İstasyonu bu gece 00.00'dan yarın sabah 10.00'a kadar bakım - onarım çalışması nedeniyle kapalı olacaktır." denildi.
 

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