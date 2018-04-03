İncirlik Hava Üssü'ndeki seyyar silah deposu taşındı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 ton ağırlığındaki seyyar silah deposu, artık İncirlik'te ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı. Hava üssünden taşınan silah deposu sayısı böylece 3'e yükseldi.