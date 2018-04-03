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İncirlik Hava Üssü'ndeki seyyar silah deposu taşındı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nin Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 40 ton ağırlığındaki seyyar silah deposu, artık İncirlik'te ihtiyaç duyulmadığı için muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşındı. Hava üssünden taşınan silah deposu sayısı böylece 3'e yükseldi.

  • İHA
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Uzun yıllar İncirlik Hava Üssü'nde bulunan arazi tipi 'Armag' mobil silah deposunun geçtiğimiz günlerde İncirlik Hava Üssü'nden taşındığı bildirildi.
 
İncirlik Hava Üssü'nde artık ihtiyaç duyulmadığı için, muharebe operasyonlarının yürütüldüğü başka bir tesise taşınması kararlaştırılan 40 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğundaki mobil silah deposu, Travis Hava Kuvvetleri Üssü'nden gelen 22'nci Hava Nakliye Filosu'na ait C-5M Super Galaxy ağır nakliye uçağıyla yeni tesise hareket etti.
 
Son transferle birlikte İncirlik Hava Üssü'nden bugüne kadar toplamda 3 silah deposunun taşındığı öğrenildi.

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