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İncirlik Üssü'nde ABD askerlerinden tatbikat

ADANA'daki İncirlik Üssü'nde bulunan ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda görevli askerler, acil durum ve kaza tatbikatı yaptı.

  • DHA
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Suriye'ye ait hava üssünün ABD güçlerince füzeyle vurulmasının hemen ardından yapılan tatbikat, dikkat çekti. İncirlik'teki ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından tatbikatla ilgili fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı.
 
Tatbikata ilişkin İncirlik Üssü'nün sosyal medya hesabından, "Herhangi bir potansiyel durum için hazırlıklı olmak üzre büyük bir kaza tatbikatı gerçekleştirildi" açıklaması yapıldı. Tatbikat görüntülerinde, bir uçağın yanması ve kazada yaralanan askerlere tıbbi müdahale yapılması gibi ayrıntılar görüldü.
 

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