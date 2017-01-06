Mevlüt Çavuşoğlu: İncirlik'in kapatılması gündemimizde yok
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İncirlik Üssü hakkında açıklama yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İncirlik Üssü'nün kapatılması gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.
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