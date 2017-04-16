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İnegöl’de hastalar ambulansla oy kullanmaya götürüldü

Bursa'nın İnegöl İlçesi Devlet Hastanesi'nde, yatarak tedavi gören hastalar ambulanslarla sandıklara götürülenek oy kullanmaları sağlandı.

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İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 90 yaşındaki Ziya Algurdağ, yerinden sedyeyle alınıp ambulansla kayıtlı olduğu Atatürk Ortaokulu'na götürüldü. 1348 nolu sandıkta oyunu kullanan sonra konuşan emekli zabıta müdürü Ziya Algurdağ, “Allah devletimizden razı olsun. Ben 90 yaşındayım. 5 senedir yatalağım. Şuanda Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyorum. Vatandaşlık borcumu ifa etmek için buraya geldim. Semalarımın süsü, mehmedimin türküsü, şehitlerimin örtüsü, benim şanlı bayrağım inmesin semalarda dalgalansın, ezan seslerimiz dinmesin diye millet için oyumu attım. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. İnegöl Devlet Hastanesi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 75 yaşındaki İsmail Bayındır da ambulansla alınarak Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na okuluna götürüldü. Oyunu kullanan Bayındır, oy kullanmasına yardımcı olanlara teşekkür etti.

(DHA)

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