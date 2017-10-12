İnegöl’de ölüm yolu isyan ettirdi! Geçit isteyen mahalleli dün eylem yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bilalköy Mahallesi sakinleri üst geçit için isyan etti. Bursa-Ankara yolu kenarında bulunan Bilalköy sakinleri, araçların altında ezilmemek için eylem yaptı. Üst geçit olmadığı için canlarını tehlikeye attıklarını söyleyen Hüseyin Cerrah, "Karayolunda karşıya geçerken çok sıkıntı yaşıyoruz. Dağın başında dahi 'Yabani hayvan çıkabilir' diye levhalar var. Hayvanlara saygısı olanların insanlara saygısı yok mu? Yaşlılar var, çocuklu kadınlarımız var. Zorlukla karşıya geçmeye çalışıyorlar. Kimi bariyerlerin altından sürünerek kimi üstünden atlayarak geçiyor. Buraya bir üst geçit veya alt geçit yapılmasını istiyoruz" dedi.

GEÇİT YAPILSIN

Mahalle sakinlerinden İsmet Yücedağ ise "Biz yaşlıyız, mahallemizde çok yaşlı insan oturuyor. Karşıya geçerken araçların çarpma tehlikesinin yanı sıra yüksek bariyerleri de aşmakta zorlanıyorlar, hatta bu yüzden karşıya geçemiyorlar. Buraya bir geçit mutlaka yapılmalı" diye konuştu. Mahalle sakini Seyfullah Çakıroğlu ise şunları söyled: "Akşam saatlerinde hava kararınca sürücüler bizi rahat görmediği için kaza tehlikesi atlatıyoruz. Burada 55 hane var, 200 civarında insan yaşıyor. Yetkililer sesimizi duysun. Kaza mağduru olmak istemiyoruz" dedi.