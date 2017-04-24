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İnek, hayvan pazarını arenaya çevirdi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sahibi tarafından satılmak üzere hayvan pazarına götürülen inek, bir anda sahibinin elinden kaçarak önüne geleni devirdi.

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Hürriyet Mahallesi'nde bulunan mal meydanına satılmak üzere getirilen bir inek, bir anda sahibine saldırarak kaçmaya başladı. Önüne çıkan vatandaşlara saldıran ineği görenler korku ve panik içinde kaçmaya başladı. Bir anda hayvan pazarını arenaya çeviren ineğin saldırganlığının sebebi sahibi tarafından da anlaşılmazken, kaçan inek pazarda bulunan vatandaşların yardımıyla bacaklarına ve boynuna ip atılarak etkisiz hale getirildi.
 
 

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