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İngiliz basından May'e eleştiri, Yıldırım'a methiye

Trump'ın ayrımcı göçmen yasağına karşı açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ı göklere çıkartan İngiliz basını, konu hakkındaki sorulara sessiz kalan Theresa May'i eleştirdi.

  • M.Emin Üçer / Star
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İngiltere başbakanı Theresa May'in Türkiye ziyaretini yakından takip eden İngiliz basını iki başbakana da Trump'ın göçmen yasağını sordu.

Israrlı sorulara rağmen "ABD kendi göçmen politikalarından kendisi sorumludur" diyen May'e tepki gösteren İngiliz basını, yaptığı konuşmayla adeta insanlık dersi veren Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarını manşetten verdi.

 

Haberi "İki başbakana da Trump'ın göçmen yasağı soruldu, fakat yalnızca birisi cevapladı" başlığıyla yayınlayan İngiltere'nin en büyük medya kuruluşlarından Independent, Binali Yıldırım'ın konuşmasından:

"Kimse evlerini boşuna bırakmadı, hayatlarını kurtarmak için geldiler ve kapılarımızı onlara açtık, bunu yine yapacağız. Eğer ihtiyacı olan biri varsa hayatta kalmalarını sağlamak için onlara yardım eli uzatmamız gerekir. Sorunlara gözlerimizi kapatarak, duvarlar inşa ederek bir yere varamayız"

Kesitini yayınlayarak örnek gösterdi ve May'den de en kısa zamanda konu hakkında net bir açıklama beklediklerini belirtti.

 

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