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İngiliz Büyükelçi Moore: İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Muğla'nın Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'ı ziyaretinde, İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini desteklediklerini söyledi.

  • DHA
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Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık'la makamında yaklaşık 1 saat görüşen İngiliz Büyükelçi Richard Moore, toplantı sonunda açıklamalarda bulundu. Fethiye'yi çok sevdiğini belirten Moore, görevli olarak gerçekleştirdiği ziyaretler dışında, ilçeye tatil amaçlı da geldiğini söyledi. Turizm sezonu öncesi genellikle nisan ayında Antalya ve Muğla'daki yetkililerle görüştüğünü anlatan Moore, İngiliz tatilcileri güvende tutmak istediklerini kaydetti. Turizm bölgelerindeki yetkililerle işbirliği içinde olduklarını aktaran Moore, İngiliz vatandaşlarının huzurlu ve güvenli bir tatil istediğini belirtti.
 
"TÜRKİYE'YE GELİN"
 
İngiliz vatandaşlarının Türkiye'ye gelmesini desteklediklerini vurgulayan Büyükelçi Moore, "Biz diyoruz ki 'Lütfen Türkiye'ye gelin.' Genellikle Türkiye'de tatiller sıkıntısız. Çok eğleneceksiniz, ama lütfen bazı konulara da dikkat edin" dedi.
 
Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğinin altını çizen Moore, "2016'da hem terör saldırıları, hem de korkunç bir darbe girişimi oldu. Bu nedenle bazı turistler biraz endişeli. Fakat Türk yetkililerin tüm tedbirleri aldığını ifade etmek istiyorum. Türk yetkililer üst düzeyde profesyonel. İngiliz ve Türk yetkiler olarak turistleri güvende tutmak istiyoruz" diye konuştu.
 
2015 yılında 2.5 milyon İngiliz'in Türkiye'ye tatile geldiğini sözlerine ekleyen Moore, Fethiye'nin cazibeli bir bölge olduğunu belirtti. Yaz tatilinde İngilizlerin tatil için ilçeye gelmesini beklediklerini kaydetti.
 
"COĞRAFYADAKİ SIKINTILAR BÖLGEMİZE YANSIMIYOR"
 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çalık, "Fethiye'de yaşayan yerleşik yabancılar ağırlıklı olarak İngilizlerden oluşuyor. İlçe halkıyla kaynaşmış bir şekilde kardeşçe yaşıyorlar. Bundan son derece memnunuz. Bu nedenle ilçeye ağırlıklı olarak İngiliz turistler geliyor. Fethiye olarak her türlü güvenlik önlemini aldık. Toplumumuz da duyarlı. Coğrafyadaki sıkıntılar bölgemize yansımıyor. Herkes rahatlıkla tatilini Fethiye'de geçirebilir" dedi.

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