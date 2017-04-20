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İngiliz The Guardian açıkça 'Gezi'ye çağırdı

Milli irade cevabını verdi, sandıktan evet çıktı. Ancak referandum döneminde, hem Türkiye düşmanlığı hem de terör propagandası yapan Batı, bu kez de sokakları karıştırmak için kolları sıvadı. İngiliz The Guardian gazetesi referandum sonrası 'Gezi' benzeri terörist eylemler için çağrıda bulundu.

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İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Guardian, küstah bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yeniden sokak eylemlerinin başlayabileceğini ve Batı'nın buna destek verebileceğini yazdı.
 
The Guardian: "Evet" diyenler demokrasi düşmanı
 
Batı medyası referandum süresince de açıkça "hayır" propagangası yaptı. The Guardian gazetesi Türkiye'nin içişlerine karışmakla kalmadı "evet" diyecekleri de demokrasi düşmanı ilan etti.
 
Gazete referandum sonucunu "Türkiye'nin siyasi tarihinin iç karartıcı dönemi" olarak yorumladı. 
 
The Guardian kara propaganda yaptı
 
Atatürk'ün Batı ile mücadelesini görmezden gelen The Guardian, yine Atatürk'ü kullanarak kara propaganda yaptı: Türkiye, Atatürk'ün mirasını destekleyenlerle, alaşağı etmek isteyenlerin, seküler sistemi savunanlarla muhafazakar İslami değerleri benimseyenlerin, Kürt milliyetçileriyle Türk milliyetçilerinin, bir zamanlar egemen olan askeri yapıyla AK Parti elitlerinin arasında bölünmüş bir millet ve bu gerilimin daha da artması kaçınılmaz. 
 
Sokak çağrısı yaptı
 
Gazete bu kez de sokakları karıştıracak eylemler için çağrı yaptı hem de Batı'nın buna destek vereceğini söyledi: Sokak eylemleri yeniden başlayabilir. Fakat şu an için, Avrupa'nın sunabileceği büyün desteği hak eden kişiler yalnızca Türkiye'nin demokratları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yeniden sokak eylemleri başlayabilir Batı da buna destek verebilir. 
 
"Gezi"de de aynısını yaptılar
 
Batı'nın terör kışkırtıcılığı yapması gerginlik yaratacak sokak eylemlerini desteklemesi ilk değil. Soros destekli Gezi döneminde de, Türkiye yerel seçimlere giderken de aynı tavır sergilendi. 
 
Türkiye Batı'ya cevabını sandıkta verdi
 
Türkiye referanduma giden süreç boyunca kara propaganda yapan Batı'ya cevabını sandıkta vermişti. Ve yine bu sokağa dökülme çağrısı da Türk halkı tarafından yanıtsız bırakılacak. 

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