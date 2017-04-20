İngiliz The Guardian açıkça 'Gezi'ye çağırdı

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden biri olan The Guardian, küstah bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yeniden sokak eylemlerinin başlayabileceğini ve Batı'nın buna destek verebileceğini yazdı.

The Guardian: "Evet" diyenler demokrasi düşmanı

Batı medyası referandum süresince de açıkça "hayır" propagangası yaptı. The Guardian gazetesi Türkiye'nin içişlerine karışmakla kalmadı "evet" diyecekleri de demokrasi düşmanı ilan etti.

Gazete referandum sonucunu "Türkiye'nin siyasi tarihinin iç karartıcı dönemi" olarak yorumladı.

The Guardian kara propaganda yaptı

Atatürk'ün Batı ile mücadelesini görmezden gelen The Guardian, yine Atatürk'ü kullanarak kara propaganda yaptı: Türkiye, Atatürk'ün mirasını destekleyenlerle, alaşağı etmek isteyenlerin, seküler sistemi savunanlarla muhafazakar İslami değerleri benimseyenlerin, Kürt milliyetçileriyle Türk milliyetçilerinin, bir zamanlar egemen olan askeri yapıyla AK Parti elitlerinin arasında bölünmüş bir millet ve bu gerilimin daha da artması kaçınılmaz.

Sokak çağrısı yaptı

Gazete bu kez de sokakları karıştıracak eylemler için çağrı yaptı hem de Batı'nın buna destek vereceğini söyledi: Sokak eylemleri yeniden başlayabilir. Fakat şu an için, Avrupa'nın sunabileceği büyün desteği hak eden kişiler yalnızca Türkiye'nin demokratları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yeniden sokak eylemleri başlayabilir Batı da buna destek verebilir.

"Gezi"de de aynısını yaptılar

Batı'nın terör kışkırtıcılığı yapması gerginlik yaratacak sokak eylemlerini desteklemesi ilk değil. Soros destekli Gezi döneminde de, Türkiye yerel seçimlere giderken de aynı tavır sergilendi.

Türkiye Batı'ya cevabını sandıkta verdi

Türkiye referanduma giden süreç boyunca kara propaganda yapan Batı'ya cevabını sandıkta vermişti. Ve yine bu sokağa dökülme çağrısı da Türk halkı tarafından yanıtsız bırakılacak.