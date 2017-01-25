İngilizler Rus filosunu kıskaca aldı!

Suriye'deki iç savaşa müdahale etmek için geçen sonbahar Kuzey Denizi'nden Akdeniz'e gelen Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov, dönüş yolunda bugün Manş Denizi'nden geçiyor.

Geçen yıl Ekim ayında bir gerilime yol açan geçiş için, bugün de İngiltere ordusu alarmda.

RUS FİLOSUNU BEKLİYOR

İngiliz medyası, savaş uçakları ve gemilerinin, Rus filosunu beklediğini yazıyor. Gazetelere göre, aralarında nükleer füze gemisi Pyotr Vekiliy'nin de bulunduğu Rus filosu İngiliz ordusunun yakın markajında kuzeye doğru ilerleyecek.

Savunma Bakanlığı ve Kraliyet Donanması, sansasyonel fotoğraflar paylaştı. Donanmanın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, Amiral Kuznetsov'un etrafındaki HMS St Albans savaş gemisi görünüyor. Fotoğraflarda ayrıca dört Raf Typhoon savaş uçağının Rus filosu üstünde uçuyor.

İngiliz basını, Ekim ayında 'Ruslar geliyor' manşetiyle Amiral Kuznetsov'un başını çektiği filonun geçişini okuyucularına duyurmuştu.

TEDİRGİNLİK YARATMIŞTI

Rus pilotların savaş gemisi üstündeki eğitim uçuşları İngiltere ve Norveç tarafında tedirginlik yaratmış, Rus uçakları bölgedeki NATO gemilerinin çok yakınından geçmişti.

Suriye'deki rejimin en büyük koruyucusu Rusya, Halep'in el değiştirmesinden sonra ülkedeki askeri yığınaığını azaltacağını duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra, ülkenin tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov Akdeniz'den ayrılmıştı.

Moskova yönetimi, iç savaş ülkesinde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin öncülüğünü Türkiye ile birlikte yapıyor.