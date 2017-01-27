İngiltere Başbakanı May’in Ankara ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri
Ankara polisi, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Ankara ziyareti öncesi yoğun güvenlik önlemleri aldı.
- İHA
Ankara polisi, İngiltere Başbakanı May’in ziyareti öncesi teyakkuza geçti. Ekipler, özellikle Kızılay bölgesinde yoğunlaşarak, Kızılay’a çıkan yollar üzerinde arama noktaları oluşturdu. Şüpheli araçlar üzerinde arama yapan ekipler, şahısların GBT sorgulamalarını gerçekleştirdi. Bölgede dedektör köpeklerle de çalışmalar yürütüldü. Öte yandan sivil ekipler de bölgede şüpheli şahıslar üzerinde GBT sorgulaması yaptı.
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