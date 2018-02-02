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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: Sınırınızı korumak hakkınız

Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'nin davetiyle Türkiye'ye gelen Birleşik Krallık Lordlar Kamarası üyeleri Lord Stuart Polak, Baroness Pauline Neville-Jones, Lord David Trimble ve Lord James Arbuthnot gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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 İngiliz üyeler, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Türkiye'nin sınırları koruma hakkından doğduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak ile görüşen ve TBMM'nin darbe gecesi bombalanan kısmını inceleyerek bilgi alan heyete Zeytin Dalı Harekâtı hakkındaki görüşleri soruldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin "Türkiye'nin kendi sınırlarını savunma hakkı vardır" sözlerini hatırlatan Lord Polak, "Bu sadece bir hak değil, aynı zamanda sorumluluktur. Türk devletinin kendi sınırlarını koruma ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama hakkı ve sorumluluğu vardır" dedi. Nobel Barış ödüllü Lord Trimble ise, özellikle Türkiye'nin mülteci meselesinde yaptıklarından çok etkilendiğini belirterek, "Türkiye sadece mültecilerin temel ihtiyaçlarıyla ilgilenmiyor; aynı zamanda eğitim imkânı sağlıyor ve yetişkinlere çalışarak hayatlarını kazanma şansı sunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: SABAH

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